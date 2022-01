Uczniowie klas V-VIII podstawówek i uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną od czwartku do końca ferii zimowych, czyli do 27 lutego – powiedział we wtorek szef MEiN Przemysław Czarnek.

We wtorek wieczorem w Sejmie odbył się briefing szefa MEiN Przemysława Czarnka i głównego inspektora sanitarnego Krzysztofa Saczki na temat wprowadzenia nauczania zdalnego dla większości uczniów. Reklama "Wsłuchując się w apele i w głos służb sanitarnych, analizując dane z dnia wczorajszego i z dzisiaj, musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej i wprowadzeniu nauki zdalnej na okres do końca ferii zimowych" – powiedział we wtorek szef MEiN Przemysław Czarnek. Podkreślił, że takie działania są podyktowane wzrastającymi przypadkami zakażeń koronawirusem. Reklama "Zgodnie z rozporządzeniem, które będzie jutro podpisane i będzie obowiązywać od czwartku, w szkołach nadal naukę stacjonarną kontynuować będą uczniowie z klas I-IV i uczniowie zerówek. Do przedszkoli będą chodzić dzieci w wieku przedszkolnym. Uczniowie klas V, VI, VII, VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych" – zapowiedział minister Czarnek. Zaznaczył, że w tym okresie, kiedy będzie obowiązywała nauka zdalna, będzie możliwość spotykania się maturzystów na konsultacjach indywidualnych i grupowych. Dodał, że szkoły specjalne same będą decydowały wraz z rodzicami, czy będą kontynuować naukę stacjonarną, czy przejdą na naukę zdalną. "W tym okresie otwarte będą również bursy. Będzie też możliwość kontynuowania praktycznej nauki zawodu" – przekazał minister. Zaznaczył, że większość uczniów będzie uczyć się zdalnie nieco ponad dwa tygodnie, bo pozostałe dwa tygodnie to są ferie zimowe, które w dziewięciu województwach przypadać będą na luty. "Jesteśmy pełni nadziei, że z końcem lutego, czyli wraz z zakończeniem ferii, wszyscy spokojnie wrócimy do nauki stacjonarnej, bo – jak przewidujemy – ten szczyt piątej fali będzie przypadał za 2-3 tygodnie" – poinformował Czarnek. Pytany przez dziennikarzy, czy możliwe jest wysłanie na naukę zdalną młodszych roczników, minister odpowiedział, że "będziemy widzieć, co się będzie działo w kolejnych dniach". "Nie sądzę, żeby było to konieczne, bo jednak wyłączenie z nauki stacjonarnej połowy szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych powinno dać już pewien oddech" – ocenił Czarnek. W odniesieniu do uczelni Czarnek przypomniał, że działają one według swoich przepisów. "Rektorzy uczelni samodzielnie podejmują decyzje, w części uczelni już studenci przeszli na naukę zdalną. To są decyzje rektorów poszczególnych uczelni" – zaznaczył. Główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka przekazał, że w ostatnim tygodniu obserwowano w szkołach gwałtowny wzrost liczby ognisk szkolnych i liczby osób objętych postępowaniem epidemiologicznym w tych ogniskach. Przyznał, że notowane wzrosty zakażeń są dużym wyzwaniem dla pracowników GIS, którzy codziennie muszą przeprowadzać bardzo wiele wywiadów epidemiologicznych, identyfikować wiele ognisk, prowadzić testy, ograniczać kontakty czy nakładać kwarantanny. Poinformował, że na podstawie zarejestrowanych przypadków zakażeń udział procentowy mutacji omikron wynosi 37,6 proc. "Należy pamiętać, że to jest stan co najmniej sprzed tygodnia, dlatego że proces sekwencjonowania trwa kilka dni i te dane pokazują się z małą zwłoką czasową" – wyjaśnił Saczka. W siedmiu województwach trwają ferie zimowe. W woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i w wielkopolskim ferie zaczęły się 15 stycznia, potrwają do 30 stycznia. W woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim ferie zaczęły się 22 stycznia, potrwają do 6 lutego. W pozostałych województwach ferie zaczną się za tydzień lub za trzy tygodnie. Przedszkola są tzw. placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców. Stacjonarnie we wtorek pracowało 14 395 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych), co stanowi 93,3 proc. wszystkich. 76 przedszkoli pracowało zdalnie, a 964 w trybie mieszanym. Stacjonarnie w 9 województwach, gdzie nie ma ferii, pracowały we wtorek 6284 szkoły podstawowe i 3891 szkół ponadpodstawowych, czyli 70,5 proc. szkół podstawowych i 78,8 proc. ponadpodstawowych. Zdalnie pracowały 154 szkoły podstawowe i 110 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 2471 szkół podstawowych i 937 ponadpodstawowych. We wtorek w Polsce zanotowano 36 995 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, zmarły 252 osoby z COVID-19. Od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 4,5 mln zakażeń, zmarło ponad 104 tys. osób.