"Jesteśmy w piątej fali, ona niestety nabiera ciągle impetu. Jeżeli spojrzymy na dzisiejsze wyniki to mamy 57 262 nowe przypadki, czyli mniej więcej 400 mniej niż wczoraj. Ta wartość jest dość porównywalna z wynikiem wczorajszym. Jeśli popatrzymy tydzień do tygodnia, to w dalszym ciągu jest to duży wzrost. Widzimy, że skala nowych przypadków niestety narasta" – powiedział w radiowej Jedynce wiceminister Kraska.

Reklama

Podał, że w ciągu ostatniej doby wykonano 178 tys. testów. Poinformował też, że zmarło 271 osób z COVID-19.

Wiceminister wskazał też, że w Polsce potwierdzono dotąd 3935 przypadków omikrona.

"Jeżeli spojrzymy na ostatni tydzień, wydaje się, że wariant omikron występuje już w ponad 60 proc. wszystkich badanych próbek. Już widzimy, że wariant delta zaczyna być wypierany przez wariant omikron, który - jak wiemy - jest bardziej zakaźny" – powiedział.

Zaznaczył, że na szczęście nie przekłada się to jeszcze na liczbę osób, które trafiają do szpitali. W szpitalach, jak poinformował, jest niespełna 14,5 tys. pacjentów z COVID-19.