Podczas piątkowej konferencji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu szef MZ podkreślił, że szpital ten jest pionierem wykonywania operacji przy użyciu robota.

„Ta historia w Polsce zaczęła się w 2010 r. i w zasadzie dopiero teraz, po 12 latach wykorzystywania tej technologii, publiczny sektor zaczyna nadganiać” – mówił.

„Bardzo się cieszę, że właśnie w tym ośrodku możemy w pewnym sensie zainaugurować wprowadzenie robotyki do systemu publicznego, bo teraz wszystkie te zabiegi będą refundowane według specjalnie wyliczonej taryfy przez Agencję Oceny Technologii” – poinformował minister. Jak ocenił, jest to milowy, technologiczny krok w publicznym systemie opieki zdrowotnej.

Szef MZ dodał, że przez ostatnich 12 lat we Wrocławiu zostało wykonanych blisko 500 operacji. Tutaj – jak mówił – zostali wykształceni fachowcy i specjaliści.

„Myślę, że to, że zaczynamy w systemie publicznym, mając też na to środki, finansować takie zaawansowane procedury to symptomatyczny znak, że nasz system opieki publicznej staje się coraz bardziej innowacyjny” – podkreślił.