To dane dotyczące tylko chorych, którzy otrzymali zieloną kartę, czyli Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). W ich przypadku istnieje obowiązek dotrzymywania konkretnych terminów leczenia. Część chorych jest prowadzona poza tym systemem. Karty może wystawić każdy lekarz - z analiz wynika, że robią to coraz częściej lekarze rodzinni i specjaliści, a w mniejszym stopniu niż wcześniej szpitale. Co akurat jest pozytywnym znakiem, może oznaczać, że choroba jest wychwytywana wcześniej. Choć lekarze mówią, że po pandemii mają coraz więcej pacjentów w bardzo zaawansowanym stadium, a stowarzyszenia pacjentów nadal mówią o historiach, w których lekarze zignorowali pierwsze symptomy. - Lekarz nie tylko nie chciał wystawić karty DiLO, ale także skierować na badania - mówi Iga Rawicka z Fundacji EuropaColon Polska. Kiedy pacjent zrobił je prywatnie, wykryto guza w zaawansowanym stadium.