są mniej skłonni do szczepienia się przeciw grypie niż zwolennicy opozycji. Wśród osób, które zapowiadają, że w przyszłym sezonie nie chcą przyjąć szczepionki, chętni do głosowania na PiS częściej mówią, że nie boją się choroby albo że obawiają się skutków ubocznych szczepionki - to niektóre z wyników badania United Surveys na temat stosunku Polaków do szczepień wykonanego na zlecenie DGP i RMF FM.

Badanie dotyczyło również szczepionki na COVID-19 i chęci przyjmowania jej, gdyby odporność trzeba było odnawiać co roku. Niechęć do szczepienia w takiej sytuacji wyraziło 54 proc. ankietowanych, w tym 52 proc. zwolenników obozu rządzącego, 42 proc. - opozycji i 78 proc. tych, którzy nie wiedzą, na jaką partię dziś by zagłosowali.

Po raz pierwszy od lat w szczycie sezonu, czyli od początku grudnia do 23 stycznia, z powodu grypy zmarło niemal 50 osób. Do szpitala trafiło ponad 200 tys. osób. W poprzednich latach w analogicznych okresach liczba zgonów wynosiła zero lub były to pojedyncze przypadki. Skierowań do szpitala w związku z grypą jest teraz kilka razy więcej niż w latach poprzednich.