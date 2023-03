Przyjmowanie leków na bardzo zaawansowaną osteoporozę tradycyjnymi sposobami - w postaci pigułek czy dożylnie - nie jest rozwiązaniem idealnym, bo tak wchłaniane preparaty wywołują też liczne niepożądane skutki uboczne. Naukowcy z Politechniki Poznańskiej opracowali nowatorski sposób podawania leków - pokrywają nimi tytanowe implanty kości.

Reklama

Istotą wynalazku są materiały, którymi jest obtaczany implant, bo to one wiążą się z lekami. Czym są owe materiały? To zależy od tego, czy medykamenty mają działać tylko po operacji - wtedy wszczep pokrywa się tytanianem - czy też mają się uwalniać przez kilka lat - wtedy nakłada się warstwę zeolitu. - Tytaniany to nieorganiczne uporządkowane materiały, które w łatwy sposób można wytworzyć na powierzchni stopów tytanowych. Zeolity to minerały glinokrzemianowe o różnym składzie chemicznym i właściwościach. Mają one postać kryształów - tłumaczy dr inż. Mariusz Sandomierski z Politechniki Poznańskiej.

Reklama

Proces przygotowania implantu nie jest skomplikowany. - Zmodyfikowanie wszczepu polega na umieszczeniu go w odpowiednich roztworach w zależności od tego, czy chcemy wytworzyć warstwę zeolitową, czy tytanianową. Następnie implant zanurza się w roztworze zawierającym jony wapnia, które w trakcie zachodzącej wówczas reakcji zostają wbudowane w warstwę na powierzchni implantu. Ostatnim etapem jest umieszczenie implantu w roztworze leku - opowiada uczony.

Jak działa wynalazek po wszczepieniu? Pod wpływem płynów ustrojowych pękają połączenia jonowe pomiędzy warstwami na implancie a lekiem - i ten jest uwalniany. Stosując odpowiednią grubość warstwy leku oraz powierzchni pokrywającej implant, można wyliczyć, w jakim czasie i ile preparatu trafi do organizmu.

Jak wyjaśniają naukowcy z Poznania, to dużo lepszy sposób podawania leków niż tradycyjne metody. - Stosowanie tabletek doustnych może powodować nudności, zgagę, podrażnienie przełyku, wrzody żołądka. Podanie dożylne leku powoduje występowanie gorączki oraz objawów grypopodobnych. W przypadku donosowego i przezskórnego podawania może występować toksyczność miejscowa - mówi Sandomierski. Dodaje, że organizm ludzki wchłania zaledwie od 1 proc. do 5 proc. leku wprowadzonego do układu pokarmowego, więc jego dozy muszą być potężne. A przy zastosowaniu metody opracowanej w Poznaniu lek jest podawany w sposób kontrolowany i w o wiele mniejszych dawkach, a więc nie podrażnia organizmu. - Według naszej wiedzy nie ma na rynku równie precyzyjnego sposobu dawkowania preparatów na osteoporozę. Kolejną zaletą metody jest to, że przeciwdziała rozwojowi choroby w otoczeniu wszczepionego implantu - mówi.

Do tej pory nie wszczepiono implantów żywym istotom. Naukowcy obserwowali tylko w warunkach laboratoryjnych, jak wszczepy z naniesionymi lekami pracują w połączeniu z kośćmi ulegającymi osteoporozie. Mimo to poznańscy naukowcy już pracują nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi umożliwić podawanie leków na inne choroby wraz z implantami. Te pomysły nie zostały jeszcze opatentowane ani opublikowane.