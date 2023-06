Bartłomiej Chmielowiec stwierdził, że zabrakło również dostępu do dokumentacjimedycznej. Dodał,że zostaną przekazane szpitalowi wytyczne, co należy zrobić, żeby takich sytuacji uniknąć w przyszłości.

Planowane są także cykle szkoleń, mające na celu edukację personelu tam, gdzie są udzielane świadczenia ginekologiczno-położnicze.

Apelował, żeby pacjenci czujący, że jest problem,zwracali się do Rzecznika Praw Pacjenta.

Do sprawy odniósł się także prof. Krzysztof Czajkowski, konsultant ds. ginekologii w Polsce — potwierdził, że mogło w tym przypadku dojść do nieprawidłowości. Jego zdaniem w sytuacji w Nowym Targu należało zakończyć ciążę. - Nie wiadomo czy by się udało uratować pacjentkę, ale był taki moment, kiedy można było spróbować podjąć inne działania - podkreślił.