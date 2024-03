Szefowa MZ została zapytana podczas czwartkowej konferencji o zmiany w kwestii darmowych leków dla osób powyżej 65. roku życia.

Minister przypomniała, że jeśli chodzi o leki dla osób 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, to do tej pory recepty wystawiane na nie przez lekarzy niemających kontraktów z NFZ, musiały być potwierdzone w podmiotach leczniczych, które mają kontrakt z NFZ.

"Od tego oczywiście odejdziemy, bo to pacjent jest ubezpieczony, a lekarz, czy jest prywatny, czy publiczny, właściwie nie ma to żadnego znaczenia. Taką zmianę z pewnością wprowadzimy i zrobimy to niebawem" - zapowiedziała Leszczyna.

Minister zdrowia dopytana została również o bezpłatne leki dla dzieci i kwestię tego, że lekarze z hospicjów nie mogą takich recept wystawiać. Leszczyna podkreśliła, że poprosiła departament polityki lekowej i departament lecznictwa MZ o współpracę w tym zakresie. "Myślę, że niebawem będziemy z tym gotowi" - zapowiedziała. Zapewniła, że w ciągu najbliższych tygodni lekarz w hospicjum będzie mógł wystawić receptę.

W sierpniu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat. Po zmianie program miał być dostępny dla ok. 16 mln osób.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Autorki: Aleksandra Kuźniar, Karolina Kropiwiec