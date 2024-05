Naukowcy z Uniwersytetu Kopenhaskiego ostrzegają: oddychanie przez długi czas powietrzem złej jakości - podnosi ryzyko rozwoju demencji.

"Odkryliśmy także związek z hałasem, ale wydaje się, że można to wyjaśnić przede wszystkim działaniem zanieczyszczeń. Nasze badanie zgadza się z rosnącą na świecie wiedzą na ten temat" – mówi prof. Zorana Jovanovic Andersen, jedna z autorów badania (https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.13814 ).

Reklama

Odkryte działanie zawartych w powietrzu toksycznych substancji naukowcy tłumaczą nasilaniem stanów zapalnych.

"To pierwsze duńskie badanie pokazujące związek między zanieczyszczeniem powietrza i demencją. Choć poziom zanieczyszczeń powietrza w Danii spada i jest relatywnie niski w porównaniu do reszty Europy i świata, badanie to pokazuje, że nadal pojawiają się istotne, niepokojące efekty zdrowotne, które wymagają uwagi i odpowiednich działań, nacelowanych na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Żyjemy coraz dłużej i coraz więcej ludzi będzie cierpiało na demencję. Wyniki te są więc istotne, ponieważ wskazują na sposób zapobiegania nowym przypadkom demencji i zapewnienia zdrowszego starzenia się ludzi, poprzez oczyszczanie powietrza, którym oddychamy" – podkreśla ekspertka.

Reklama

Ona i jej zespół obserwowali grupę pielęgniarek przez, bagatela 27 lat – od 1993 do 2020 roku. Taki długi czas obserwacji to szczególna zaleta badania, ponieważ demencja rozwija się przez wiele lat. Jeśli chodzi o całkowity czas, w którym uczestniczki badania miały kontakt z zanieczyszczeniem powietrza - to wynosił on aż 41 lat (okres 1979-2020).

Po trzecie, ze względu na grupę zawodową uczestniczek autorzy badania dysponowali dokładnymi informacjami na temat różnych czynników, które mogły wpłynąć na zdrowie kobiet.

„Pielęgniarki, które więcej się ruszają i rzadziej dostają demencji, gdy są wystawione na zanieczyszczenia powietrza w porównaniu do tych o mniejszej aktywności fizycznej. Wskazuje to, że ruch może ograniczać szkodliwe działanie zanieczyszczenia powietrza, jeśli chodzi o spadek zdolności poznawczych i ryzyko demencji” – mówi współautor badania Stéphane Tuffier. (PAP)

Marek Matacz