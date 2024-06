Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że niewłaściwa dieta jest jednym z głównych czynników stanowiących poważne ryzyko dla zdrowia (złe odżywianie powoduje tym samym wzrost kosztów opieki zdrowotnej). Konsekwencje są poważne przede wszystkim dla dzieci, gdyż przyczynia się to do rozwoju chorób i wpływa negatywnie m.in. na system odpornościowy i rozwój intelektualny.

Każdy rodzic wie, jak trudno przekonać pociechę do zjedzenia szpinaku.

Kampanie „5 a day” (Jedz owoce i warzywa 5 razy dziennie) może przemawiają do dorosłych, lecz już niekoniecznie do małych ludzi. Eksperymenty pokazują, że płacenie dzieciom za zjedzenie czegoś zdrowego w trakcie lunchu w szkole prowadzi do znaczącego zwiększenia konsumpcji warzyw i owoców nawet przez kilka tygodni po zakończeniu eksperymentu (wtedy, gdy dzieci nie są już opłacane). Jednak nie oszukujmy się: płacenie dzieciom za zrezygnowanie z cukierka nie jest rozsądnym rozwiązaniem. Dodatkowo, zachęty pieniężne nie mogą zostać łatwo i instytucjonalnie wdrożone na dużą skalę, np. przez szkoły. Co zatem możemy zrobić, żeby przekonać dzieci do zdrowszego odżywiania?

