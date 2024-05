Jak zwracają uwagę specjaliści z University of Nebraska Lincoln’s Center for Brain (USA), przeprowadzono już wiele badań nad tym, co szkodzi mózgowi i przyspiesza jego starzenie się. Mniej wiadomo o tym, co sprzyja młodości tego narządu.

Znaczna część wcześniejszych projektów badawczych opierała się na ankietach sprawdzających styl żywienia uczestników.

Teraz, w badaniu z udziałem setki ochotników w wieku 65-75 lat, naukowcy postąpili inaczej.

Po pierwsze, przeanalizowali dane na temat stanu organizmów uczestników, a także informacje demograficzne i dotyczące aktywności fizycznej. M.in. przyjrzeli się ich mózgom z pomocą skanera MRI i poddali serii testów sprawdzających zdolności poznawcze.

Informacje te odnieśli do zmierzonego stężenia obecnych we krwi różnych, pochodzących z żywności związków.

Jak się okazało, osoby, których mózgi wyglądały na starsze miały we krwi inny profil składników odżywczych.

Korzystnie działały zdrowe kwasy tłuszczowe, takie jak kwas linolenowy, eikozapentaenowy, eikozadienowy oraz lignocerynowy.

Ponadto mózg w dobrym stanie pomagały utrzymać przeciwutleniacze i karotenoidy, w tym cis-luteina, trans-luteina, zeaksantyna, witamina E oraz cholina.

Dieta śródziemnomorska

Znaczna ilość tych substancji występuje np. w składnikach tzw. diecie śródziemnomorskiej.

„Przebadaliśmy poszczególne biomarkery żywieniowe, takie jak profil kwasów tłuszczowych, znane z tego, że są istotne dla zdrowia. Wyniki zgadzają się z licznymi badaniami wskazującymi na pozytywne zdrowotne skutki diety śródziemnomorskiej. Wskazuje to, że żywność to na wartość żywności bogatej w wymienione korzystne substancje” – mówi prof. Aron Barbey, współautor publikacji, która ukazała się w piśmie „Nature Aging” (https://www.nature.com/articles/s41514-024-00150-8).

„Nasze badanie wskazuje na konkretne biomarkery żywieniowe, które można pozytywnie powiązać z lepszymi zdolnościami poznawczymi i zdrowiem mózgu” – podkreśla naukowiec.

On i jego zespół zamierzają kontynuować badania, licząc nawet na opracowanie opóźniających starzenie mózgu terapii.

„Kolejny krok będzie obejmował przeprowadzenie randomizowanych, kontrolowanych badań. Wyizolujemy w nich poszczególne substancje odżywcze powiązane z korzystnym działaniem na zdolności poznawcze i zdrowiem mózgu i będziemy podawać je w formie nutraceutyków. Pozwoli nam to definitywnie ocenić, czy zwiększenie poziomu tych związków prowadzi do poprawy możliwości kognitywnych i struktury, funkcji oraz metabolizmu mózgu” – zapowiada prof. Barbey.

„Istnieje ogromne zainteresowanie naukowe i medyczne zrozumieniem wpływu odżywiania na zdrowie mózgu. Dlatego National Institutes of Health niedawno uruchomiły dziesięcioletni, strategiczny plan mający na celu przyspieszenie badań nad żywieniem. Nasza praca bezpośrednio wpisuje się w tę kluczową inicjatywę, mając na celu dostarczenie cennych informacji na temat tego, jak style żywieniowe wpływają na zdrowie mózgu i funkcje poznawcze” – dodaje.(PAP)

Marek Matacz