Ekspert dzieli działania wydłużające życie i poprawiające stan zdrowia na 4 obszary. Chociaż wiele z nich wydaje się być oczywista, co najmniej kilka wskazówek będzie dla was z pewnością zaskoczeniem. Przykłady? Naświetlanie mózgu czerwonym światłem i wyrzucenie z diety węglowodanów.

Dbanie o ciało

Trening siłowy, aerobik oraz przerywane interwały o wysokiej intensywności kilka razy w tygodniu – tak powinna z grubsza wyglądać optymalna aktywność fizyczna. Ekspert zaleca także jak najczęstsze spacery, regularny sen (pod względem długości oraz godzin zasypiania i budzenia się) oraz medytację. Wszystko to możliwie każdego dnia. Do tego suplementację witaminą D oraz tranem.

Zdrowie mózgu

Warto przyjrzeć się swojej „mapie stresu” i zrobić wszystko co możliwe, by go ograniczyć. Do tego konieczne jest dbanie o odpowiednio długi sen.

Lipman proponuje także nowatorski sposób poprawy jakości funkcjonowania mózgu. Polega on na mapowaniu jego aktywności, a następnie wygaszaniu zbyt aktywnych i pobudzaniu mało aktywnych obszarów mózgu. Stosuje się do tego specjalny kask, który naświetla mózg odpowiednimi częstotliwościami czerwonego światła.

Społeczny trening

Lipman podkreśla, że sam stosuje wszystko to, co zaleca pacjentom. W zakresie społecznych aktywności kluczowe jest jakościowe spędzanie czasu z najbliższymi, w jego przypadku to przede wszystkim wnuk. Nie należy także zapominać o przyjaciołach.

Dieta

Jak powinna wyglądać twoja dieta? Powinieneś unikać cukru oraz nadmiaru węglowodanów, zadbać natomiast o spożywanie odpowiedniej ilości białek. Ekspert wskazuje na ich dobre źródła: jaja, czerwone mięso, kurczaka czy ryby. Zachwala zielone warzywa liściaste. Co ciekawe, stara się unikać nadmiaru spożywanych owoców, ale nie dotyczy to jagód. Nie dotyka natomiast chleba i makaronu. Stosuje także wąskie, 8-godzinne okno żywieniowe.