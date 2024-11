Genotoksyczność konopi

Jego autorzy opisują konopie jako substancję genotoksyczną, ponieważ uszkadza ona materiał genetyczny komórek, prowadząc do mutacji DNA, co przyspiesza starzenie i sprzyja rozwojowi raka. Co więcej, genotoksyczność może być przekazywana kolejnym pokoleniom poprzez uszkodzone komórki jajowe i plemniki, co sprawia, że ryzyko związane z używaniem konopi ma charakter transgeneracyjny.

Związek między dysfunkcjami mitochondrialnymi a genotoksycznością

Badacze z Uniwersytetu Zachodniej Australii w swojej najnowszej publikacji (dx.doi.org/10.1111/adb.70003) połączyli wcześniejszą wiedzę o tym, że używanie konopi uszkadza produkcję energii w komórkach poprzez hamowanie działania mitochondriów, z wnioskami płynącymi z badania, które ukazało się niedawno „Science”. Wskazywało ono, że dysfunkcje mitochondrialne prowadzą do uszkodzeń chromosomów, co objawia się zwiększoną zapadalnością na różne nowotwory, przyspieszonym starzeniem i wadami wrodzonymi.

I chociaż badanie z „Science” nie dotyczyło używania konopi, to dostarczyło naukowcom wglądu w to, jak wyglądają mechanizmy leżące u podstaw ich opisywanego wcześniej, szkodliwego działania. Ostatecznie doszli do wniosku, że genotoksyczne skutki używania konopi są bardziej rozpowszechnione niż się powszechnie uważa.

Dziedziczność genotoksyczności

„Opisany przez nas związek między używaniem konopi a genotoksycznością ma daleko idące konsekwencje. Nasze badania pokazują, jak powodowane przez konopie genetyczne uszkodzenia mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom” - skomentował współautor publikacji dr Stuart Reece.

Jego zdaniem powinno to zmienić perspektywę dyskusji na temat legalizacji konopi. „To nie jest już kwestia indywidualnego wyboru, lecz decyzja wpływającej na zdrowie wielu następnych pokoleń” - dodał.(PAP)

Katarzyna Czechowicz