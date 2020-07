Pandemia odcisnęła piętno na polskim rynku pojazdów używanych. Nastąpił wzrost ofert na pojazdy w najniższym przedziale cen do 10 tys PLN.

Podczas gdy w I półroczu 2019 stanowiły one zaledwie 9,26 proc. wszystkich ofert sprzedaży, to w pierwszym półroczu 2020 stanowią 17,52 proc. Z czego w przedziale cenowym od 5 do 10 tys. PLN ich ilość zwiększyła się prawie trzykrotnie: z 4,14 proc. w I półroczu 2019 roku do 11,39 proc. I półroczu w 2020.

„Prawdopodobnie ma to związek z trudną sytuacją ekonomiczną i utratą dochodów części rodaków. Potrzeba zdobycia środków na przetrwanie skutkowała wyzbywaniem się samochodów będących na wyposażeniu gospodarstw domowych” - mówi Piotr Korab, ekspert autobaza.pl.

Zamknięcie granic i zatrzymanie importu spowodowało spadek udziału pojazdów w dotychczas najbardziej popularnym przedziale cen 10-25 tys. PLN. Zmalał on z 42 proc. w 2019 roku do 31,34 proc. w 2020 roku.

Obserwujemy natomiast niewielki wzrost podaży ofert na pojazdy powyżej 50 tys. PLN. Z 21,34 proc. do 25,81 proc.. Ma to prawdopodobnie związek ze sprzedażą z powodu pandemii nowszych, a więc i droższych pojazdów leasingowanych.

Wzrósł udział pojazdów z odnotowaną szkodą

Wśród ofert sprzedaży wzrósł udział pojazdów z odnotowaną szkodą. W I półroczu 2019 roku udział pojazdów ze szkodą wśród wszystkich ofert sprzedaży wynosił 31%. Obecnie wynosi on już 36 proc.

Zmiana może wynikać z trzykrotnego przyrostu ofert aut w przedziale 5-10 tys. PLN. Są to kilkunastoletnie samochody, naturalne więc, że tego typu pojazdy mogą mieć wypadkową przeszłość.

Podaż pojazdów z rodzimego rynku przerosła podaż pojazdów z Niemiec

Z zeszłorocznych danych wynika, iż udział pojazdów z Niemiec był równy udziałowi pojazdów z naszego rodzimego rynku i utrzymywał się na poziomie ok. 39 proc.

Obecnie udział pojazdów z Polski wynosi 42,93 proc., a pojazdy z Niemiec stanowią 32,61 proc. wszystkich ofert sprzedaży w I półroczu 2020.

Ta zmiana jest akurat dobra dla klientów, ze względu na lepiej udokumentowaną i łatwiejszą do sprawdzenia historię pojazdów z Polski.

Popularne marki bez zmian

Jedno nie uległo zmianie. Do TOP 5 najbardziej popularnych marek oferowanych na sprzedaż na rynku wtórnym nadal należą:

2020 rok

1. VOLKSWAGEN -------- 9,45 proc.

2. OPEL ---------------------- 8,17 proc.

3. FORD ---------------------- 7,42 proc.

4. AUDI ----------------------- 6,87 proc.

5. RENAULT ---------------- 6,81 proc.

2019 rok

1. VOLKSWAGEN -------- 10,06 proc.

2. OPEL ---------------------- 8,61 proc.

3. FORD --------------------- 7,21 proc.

4. AUDI ---------------------- 7 proc.

5. RENAULT --------------- 6,91 proc.

Udział tych marek w ofertach sprzedaży pozostaje na tym samym poziomie, co w I połowie 2019 roku. Różnice są praktycznie niezauważalne.

