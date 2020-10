W obszernym wywiadzie z dziennikarką Karą Swisher, dyrektor generalny Tesli i SpaceX zapowiedział, że nie skorzysta ze szczepionki Covid-19, gdy będzie już dostępna, i odmówił stwierdzenia, czy czuje się w obowiązku płacenia pracownikom, którzy chcą pozostać w domu, by uniknąć zarażenia wirusem. „Ani ja, ani moje dzieci nie są w grupie ryzyka” – stwierdził Elon Musk w podcaście New York Times „Sway”.

Jak pisze CNN, Musk od dawna kreuje się na ekscentrycznego przedsiębiorcę, który zna się na wszystkim lepiej niż eksperci i nie boi się wygłaszać kontrowersyjnych opinii. We wspomnianym podcaście Musk argumentował, że zamiast zalecenia, by zostawać w domach w celu złagodzenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, „każdy, kto jest zagrożony, powinien zostać poddany kwarantannie do czasu przejścia najgorszego okresu”. Kiedy Swisher zauważyła, że taktyka ta doprowadzi do tego, że ludzie nadal będą umierać, Musk odpowiedział bez ogródek: „Wszyscy umierają”. Dodał też: „Pytanie brzmi, co służy większemu dobru”.

Elon Musk – trzecia co do wielkości majątku osoba na świecie według Indeksu Miliarderów Bloomberga – pisał w kwietniu na Twitterze, że ogólnokrajowe nakazy pobytu w domu oznaczają „de facto areszt domowy”. W przypadku, gdyby jeden z jego pracowników stwierdził, że przyjazd do pracy naraziłby ich rodzinę na niebezpieczeństwo, Musk powiedział, że po prostu powie im, aby „zostali w domu”. Odmówił przy tym odpowiedzi, czy będzie się czuł zobowiązany do zapłaty za ten okres. Kiedy Swisher drążyła temat, Musk zagroził, że zakończy wywiad.

W czasie podcastu Musk postanowił zaś odpowiedzieć Billowi Gatesowi, który pod koniec lipca w rozmowie z dziennikarzem Andrew Rossem Sorkinem stwierdził, że Musk powinien trzymać się tego, co wie najlepiej. „Elon próbuje utrzymać wysoki poziom skandalicznych komentarzy. Nie jest zbyt zaangażowany w szczepionki. Robi świetny elektryczny samochód, jego rakiety działają dobrze. Wolno mu więc mówić takie rzeczy. Mam nadzieję, że nie pomylił obszarów, w które nie jest zbytnio zaangażowany” powiedział Gates. Musk odpowiedział: „Hej, głupolu (w oryginale: knucklehead – przyp. red.) , robimy maszyny do szczepień dla CureVac – firmy, w którą zainwestowałeś”. Redakcja CNN przypomina, że to nie pierwszy raz, kiedy Musk krytykuje współzałożyciela Microsoftu. Kiedy Gates napisał w tym miesiącu na blogu, że ma wątpliwości co do potencjału elektrycznych pojazdów dalekobieżnych, Elon Musk napisał na Twitterze, że Gates „nie ma zielonego pojęcia”.