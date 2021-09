"To samochody autonomiczne naprawdę zmienią nasz przemysł, w stopniu nieporównywalnym do niczego w przeszłości" - powiedział Diess w Monachium. Dodał, że w porównaniu z tym wyzwaniem przejście do masowej produkcji samochodów elektrycznych "jest stosunkowo łatwe".

Zdaniem szefa VW, największego producenta samochodów w Europie, "prawdziwym problemem będzie opracowanie oprogramowania niezbędnego dla jazdy autonomicznej" a także stworzenie sieci stacji obsługi samochodów autonomicznych.

"Do roku 2030 85 proc. wszystkich samochodów, firmowych, prywatnych, czy wypożyczanych powinny stanowić auta elektryczne, lub autonomiczne" - przewiduje Diess.

Dokłada on wszelkich starań aby do roku 2025 Volkswagen stał się największym dostawcą aut elektrycznych na świecie.