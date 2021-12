Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

Reklama

Wzrost poziomu marży detalicznej na stacjach wpłynął na większe zróżnicowanie cen na stacjach. To co nie było możliwe jeszcze trzy-cztery tygodnie temu, dzisiaj daje kierowcy możliwość wyboru stacji, na której będzie mógł tankować taniej. Różnice między minimalnym a maksymalnym poziomem cen dla poszczególnych paliw wynoszą obecnie nawet 35-40 groszy.

Średnie ceny paliw spadły o 1 grosz na litrze i na dzień 16-12-2021 r. wynoszą odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 5,97 zł/l (-1 gr/l), bezołowiowej 98 - 6,29 zł/l (-1 gr/l), dla oleju napędowego - 5,99 zł/l (-1 gr/l) i autogazu - 3,36 zł/l (-1 gr/l).

Mijający tydzień na rynku hurtowym nie przyniósł większych zmian, co sprzyjało wprowadzeniu obniżek cen na części stacji. Na części stacji, głównie niezależnych, benzynę czy olej napędowy możemy kupić w cenach ok. 5,8-5,85 zł/l, choć takich stacji wciąż jest niewiele.

W związku z zapowiedziami premiera w kwestii wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej i obniżenia podatku akcyzowego od 20 grudnia głębsze obniżki cen, tym razem już na wszystkich stacjach, powinny nastąpić w przyszłym tygodniu, choć warto podkreślić, że przedmiotowa ustawa jeszcze nie została podpisana.

Z tytułu obniżenia akcyzy w III dekadzie grudnia obniżka może sięgnąć około 18 gr/l w przypadku benzyny, 10 groszy/l dla oleju napędowego i około 20 groszy/l autogazu. Po nowym roku w wyniku pełnego wprowadzenia rozwiązań w ramach tarczy możemy liczyć jeszcze dodatkowo na 5-7 groszy na litrze. Ostatecznie skala obniżek będzie zależała od poziomu cen ropy i paliw gotowych na rynku europejskim oraz kursu USD/PLN, czyli paliwa mogą stanieć bardziej lub mniej. Obniżenie podatków będzie oznaczało że w cenie litra paliwa będzie ich odpowiednio mniej, ale należy pamiętać, że dla trwałego obniżenia cen na stacjach potrzebne będą tańsza ropa i silny złoty.

Watro pamiętać, że zgodnie z pismem do ministra finansów do komisarza ds. gospodarki o możliwość tymczasowego zastosowania w Polsce obniżonej stawki VAT na paliwa, obniżki cen paliw mogłyby być jeszcze wyższe. Zgody w tym zakresie póki co nie ma.

W piątek rano ceny lutowej serii kontraktów na ropę naftową Brent utrzymują się w rejonie poniżej 74 USD/bbl. W skali tygodnia ropa naftowa tanieje o niespełna 1 USD/bbl. OPEC w swoim najnowszych prognozach zmarginalizował wpływ wariantu Omikron na konsumpcję paliw rewidując w górę prognozy konsumpcji paliw w I kwartale 2022 roku. Zgodnie z najnowszymi prognozami światowy popyt na ropę w I kwartale ma ukształtować się na średnim poziomie 99,13 mln bbl/d, co oznacza rewizję prognoz w górę o 1,1 mln bbl/d.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) zrewidowała w dół o 0,1 mln bbl/d prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym i przyszłym roku. Według najnowszych szacunków światowa konsumpcja ropy naftowej wzrośnie 5,4 mln bbl/d w tym roku oraz 3,3 mln bbl/d w orku 2022. Główną przyczyną rewizji prognoz są oczekiwania mniejszego zapotrzebowania na paliwa lotnicze. Prognozy konsumpcji ropy naftowej w I kwartale 2022 orku zostały jednak zrewidowane aż o 0,6 mln bbl/d, do 97,9 mln bbl/d. Zdaniem IEA jeśli OPEC+ będzie kontynuował politykę systematycznego zwiększania wydobycia to w I kwartale 2022 orku nadwyżka podaży sięgnie 1,7 mln bbl/d,, w drugim kwartale wzrośnie do 2 mln bbl/d.

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w skali tygodnia 4,6 mln bbl do 428,3 mln bbl i ich poziom jest o 7% niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Rezerwy benzyn i olejów zmniejszyły się odpowiednio o 0,7 oraz 2,9 mln bbl. Najbardziej zaskoczył jednak średniotygodniowy odczyt konsumpcji paliw - 23,19 mln bbl/d i jest to historyczny rekord.