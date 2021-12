Reklama

Rosnąca popularność transportu zasilanego bateryjnie i dalszy rozwój systemów pojazd-sieć, które umożliwiają dwukierunkowy przepływ energii elektrycznej (V2G), mogą potencjalnie stać się lepszą opcją dla magazynowania energii odnawialnej niż drogie, dedykowane OZE akumulatory uważa Akira Yoshino. Ten 73-letni japoński naukowiec został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii w 2019 roku wraz z dwoma innymi osobami za prace nad rozwojem nowoczesnego akumulatora litowo-jonowego.

Jak zmagazynować energię z OZE?

Japonia, krytykowana za powolne tempo odchodzenia od paliw kopalnych ma za mało przestrzeni by rozwijać fotowoltaikę czy lądowe farmy wiatrowe i centra magazynowania prądu. Mimo to rząd premiera Fumio Kishidy dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku o 46 proc. w stosunku do poziomu z 2013 roku.

„Chociaż systemy magazynowania energii będą zdecydowanie potrzebne do rozpowszechniania energii odnawialnej, tworzenie nowego systemu magazynowania w tym celu nie jest opłacalne” – powiedział Yoshino. „Możemy wykorzystywać pojazdy elektryczne jako system magazynowania energii, w czasie gdy nie są one eksploatowane”.

Japonia jest jednym z niewielu krajów, które testują możliwości tej technologii. Ponad połowa projektów pilotażowych dotyczących V2G na całym świecie działa w oparciu o samochody Leaf firmy Nissan. Należą one do nielicznej grupy modeli, które oferują dwukierunkowe ładowanie.

Japoński sen

Według BloombergNEF globalna flota elektrycznych pojazdów pasażerskich i komercyjnych przekroczyła w zeszłym roku 10 milionów. Do 2040 roku będzie ich w sumie ponad 55o milionów. Oznacza to, że technologia V2G może mieć ogromny wpływ na systemy energetyczne nawet jeśli tylko niewielka część modeli będzie wyposażona w dwukierunkowe ładowanie i będzie w stanie przekazywać energię do domów lub sieci.

Zdaniem Noblisty Japonia będzie mogła wykorzystać elektryki do magazynowania energii, gdy ich flota w tym kraju osiągnie poziom 5 milionów. Z prognozy opublikowanej w czerwcu przez BNEF pojazdy elektryczne nie cieszą się w Japonii zbytnią popularnością, a roczna sprzedaż nie przekroczy 200 000 przed 2025 rokiem.

W innych miejscach, startupy, takie jak Form Energy Inc., pracują nad ulepszeniami, które mają na celu radykalne obniżenie kosztów związanych z długotrwałym przechowywaniem energii w bateriach.

Nowe obiekty wytwarzające bezemisyjny prąd są cały czas oddawane do użytku. Prym wiedzie w tym Kalifornia, Australia i Chinachy. Francuska firma Neoen w zeszłym tygodniu uruchomiła nowy obiekt o mocy 300 megawatów w pobliżu Geelong w południowo-wschodniej Australii.