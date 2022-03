Jak podała w czwartek agencja Bloomberg, Volkswagen ogłosił, że ze względu na atak Rosji na Ukrainę i wynikające z tego konsekwencje wstrzymuje produkcję samochodów w swoich rosyjskich fabrykach w Kałudze i Niżnym Nowogrodzie. Firma podała także, że wstrzymuje także eksport aut do Rosji.

Z kolei agencja Kyodo poinformowała w czwartek, że Toyota wstrzymuje pracę swojej fabryki w Petersburgu ze względu na zakłócenia w dostawach, wynikające z rosnących obaw dotyczących sankcji nałożonych przez Rosję po jej ataku na Ukrainę. Jak podano w informacji Kyodo, zdolności produkcyjne rosyjskiej fabryki wynoszą 100 tys. sztuk samochodów.

To kolejne firmy motoryzacyjne, które zawieszają produkcję samochodów w Rosji lub blokują sprzedaż pojazdów i części do nich po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę w ubiegły czwartek. Z doniesień agencyjnych wynika, że na wstrzymanie produkcji i eksportu zdecydowały się praktycznie wszystkie najważniejsze koncerny motoryzacyjne z Zachodu.

Wcześniej Daimler Truck poinformował o natychmiastowym zamrożeniu działalności gospodarczej w Rosji, włącznie z zerwaniem współpracy z producentem ciężarówek Kamaz. Volvo do odwołania odwołało dostawy samochodów na rosyjski rynek. Także AB Volvo, producent ciężarówek, niezależny od Volvo Cars, wstrzymało produkcję i sprzedaż w Rosji.

General Motors zawiesił do odwołania eksport wszystkich swoich samochodów do Rosji. Mitsubishi Motors zapowiedziało, że rozważa zawieszenie produkcji i sprzedaży swoich samochodów w Rosji w skutek sankcji, które zagrażają łańcuchowi dostaw. Renault przekazał informacje o zawieszeniu części działalności w rosyjskich fabrykach samochodów z powodu problemów logistycznych.

Również Harley-Davidson Inc. poinformował, że zawiesił swoją działalność i dostawy swoich motocykli do Rosji. Także Ford Motor Co poinformował swojego partnera joint venture, firmę Sollers, że natychmiast i do odwołania zawiesza działalność w Rosji. Jaguar, Land Rover i Aston Martin wstrzymały transporty pojazdów do Rosji. Natomiast BMW wstrzymało eksport samochodów do Rosji i zapowiedziało zaprzestanie produkcji w tym kraju.

Honda Motor poinformowała, że zawiesiła eksport samochodów i motocykli do Rosji. Mazda Motor Corporation zawiesiła eksport części samochodowych do swojej fabryki w Rosji.