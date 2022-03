"Kolejne 80 mln zł dla BOŚ z dostępnej puli programu to potwierdzenie, że w zakresie wsparcia dla leasingu program już okrzepł, a BOŚ dysponuje zarówno niezbędnym doświadczeniem, jak i grupą partnerów do tego, by zwiększać tempo wydatkowania tych środków. Pieniędzy na dopłaty do leasingowanych elektryków na pewno nie zabraknie. Kibicujemy branży, bo teraz jest ważne, by przedsiębiorcy nie musieli zbyt długo czekać na same 'elektryki'" - powiedział p.o. prezesa NFOŚiGW Paweł Mirowski, cytowany w komunikacie.

Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 15 firmami leasingowymi. Kolejne firmy leasingowe przystąpią do programu w najbliższych tygodniach, podano także.

"Jesteśmy zadowoleni z postępu w realizacji programu 'Mój elektryk'. Sukces wdrożenia programu może być mierzony zarówno liczbą firm leasingowych współpracujących z BOŚ, liczbą złożonych wniosków, jak i liczbą umów dotacji zawartych z klientami. Najważniejsze jest jednak to, że te liczby przekładają się na mniejszą emisyjność polskiego transportu. Oczywiście wciąż jest przed nami wiele wyzwań na drodze do bezemisyjności, ale odnosząc się do terminologii motoryzacyjnej - najważniejsze, że ruszyliśmy, na kolejnych odcinkach będziemy poprawiać nasz wynik" - skomentował prezes BOŚ Wojciech Hann.

Od listopada 2021 r., czyli początku realizacji programu przez BOŚ do 14 marca br., do BOŚ wpłynęły wnioski o dotację dotyczące 987 pojazdów elektrycznych. Zarząd NFOŚiGW zaakceptował dotychczas dotacje do 662 pojazdów, w tym 491 pojazdów osobowych kategorii M1 i 168 pojazdów dostawczych kategorii N1. Trzy zatwierdzone wnioski dotyczą pojazdów dwu-lub trzykołowych kategorii L. Łączna wartość przyznanych dotacji wynosi 21,55 mln zł.

Celem programu priorytetowego "Mój elektryk" jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program zakłada dwie ścieżki - dla klientów indywidualnych oraz dla firm i organizacji. Dotacje dla osób fizycznych obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, natomiast ścieżka leasingowa jest prowadzona przez Bank Ochrony Środowiska.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,5 mld zł na koniec 2020 r.