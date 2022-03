Bank inwestycyjny identyfikuje trzy największe ryzyka dla globalnej gospodarki związane z szokami podażowymi będącymi efektem rosyjskiej inwazji.

Reklama

Ropa i gaz

Reklama

Po pierwsze, poważne ryzyko stanowią zakłócenia w eksporcie rosyjskiej ropy i gazu.

"Historycznie duży spread między ropą Brent a rosyjską Ural oraz zmniejszony ruch tankowców już sygnalizują niechęć do rosyjskiej ropy i zmniejszoną efektywną podaż. Nasi stratedzy ds. surowców oczekują, że te zakłócenia przyczynią się do wzrostu ceny ropy Brent do 135 USD/bbl, co prawdopodobnie zwiększy globalną inflację o 0,5 pkt proc. i obniży globalny wzrost gospodarczy o około 0,4 pkt proc. Szacujemy, że całkowite wstrzymanie eksportu rosyjskiego gazu obniżyłoby wzrost gospodarczy w strefie euro o 2,2 pkt proc. w 2022 r." - czytamy w raporcie.

Niedobory części

Po drugie, niedobory części, a zwłaszcza metali pochodzących z Rosji i Ukrainy, mogą poważnie zakłócić produkcję w wielu gałęziach przemysłu.

"Niektórzy europejscy producenci samochodów już teraz ograniczają produkcję z powodu zmniejszonej ilości części z tego regionu. W sytuacji, gdy zapasy w Europie są już bardzo niskie, dalsze zakłócenia mogą doprowadzić do całkowitego wyczerpania zapasów aluminium i miedzi. Całkowite wstrzymanie eksportu palladu może zmniejszyć światową produkcję samochodów o 10% w ciągu dwóch lat" - czytamy dalej.

Transporty z Rosji

Po trzecie, kilku głównych przewoźników towarowych zawiesiło transporty z Rosji, a statki utknęły na Morzu Czarnym. Może to ograniczyć dostępność eksportu nieobjętego sankcjami, w tym zbóż, zwłaszcza w Europie i regionie CEEMEA, podsumował bank.

(ISBnews)