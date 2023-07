Z 10 głównych producentów samochodów w Chinach zbadanych przez Bloomberg żaden nie osiągnął 50 proc. swoich rocznych celów sprzedaży w połowie roku. Najwyżej sklasyfikowana została firma Li Auto, która do końca czerwca osiągnęła jedynie 46 proc. rocznego celu. Najlepiej sprzedająca się marka BYD osiągnęła 42 proc. prognozowanej rocznej sprzedaży 3 milionów pojazdów.

W ubiegłym roku większość firm motoryzacyjnych również nie osiągnęła wyznaczonych celów. Jednak to było po tym, jak Covid spowodował spowolnienie w kluczowych dla branży ośrodkach, takich jak Szanghaj, gdzie w kwietniu nie sprzedano ani jednego nowego samochodu.

Rabaty nie napędziły sprzedaży

Obecnie mniejsza niż oczekiwano sprzedaż występuje pomimo tego, że producenci samochodów oferują duże rabaty. Jednak w rzeczywistości także obniżki cen są częściowo odpowiedzialne za nieosiągnięcie celów, ponieważ zachęciły konsumentów do wstrzymania się z zakupami w oczekiwaniu na lepsze okazje.

„Jak na ironię, obniżki cen nie zwiększyły zbytnio sprzedaży w pierwszej połowie roku”, powiedział Bloomberg News Stephen Dyer, dyrektor zarządzający firmy konsultingowej AlixPartners z siedzibą w Szanghaju. Druga połowa roku wcale nie musi być lepsza. „Chęć do wydawania pieniędzy w dalszej części roku może zostać osłabiona przez spowolnienie gospodarcze” - dodał Dyer.

Gospodarka w stagnacji

Mimo że Chiny zniosły ograniczenia związane z pandemią, to druga co do wielkości gospodarka świata nie może się rozpędzić. Spowolniła konsumpcja, bezrobocie wśród młodzieży utrzymuje się na poziomie powyżej 20 proc. i nadal utrzymuje się ryzyko deflacji.

Całkowita sprzedaż samochodów w pierwszej połowie 2023 roku wzrosła o 2,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 9,52 miliona sztuk, czyli więcej niż w Stanach Zjednoczonych, Australii i Brazylii razem wziętych. Mimo to wzrost jest znacznie niższy od prawie 30 proc. skoku odnotowanego w tym samym okresie 2021 roku.

Siedmiu z 10 producentów wykazało mniejsze postępy w realizacji swoich celów niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Li Auto, Great Wall Motor i Zhejiang Geely były jedynymi trzema firmami, które wyprzedziły swoje poprzednie tempo wzrostu.

Podczas gdy BYD podniosło swój cel na 2023 rok, pięć firm utrzymało lub obniżyło swoje tergety w porównaniu do 2022 roku.

Wojna cenowa trwa

Wojna cenowa, zainicjowana przez Teslę, która doprowadziła do obniżek cen niektórych marek o ponad 20 proc., wydawała się wygasać, zwłaszcza po tym, jak grupa producentów samochodów, w tym firma Elona Muska, podpisała zobowiązanie do unikania anormalnych cen. Treść umowy została jednak wycofana dwa dni później.

Wkrótce potem amerykański producent General Motors wprowadził obniżkę ceny o 60 tys. juanów (8350 USD) ze swojego Cadillaca Lyriq. Niektórzy dealerzy marek takich jak Geely i Nissan Motor oferują zniżki od 3 tys. do 45 tys. juanów. Jedne z największych rabatów wprowadzili producenci samochodów z silnikami spalinowymi, aby pozbyć się zapasów, ponieważ chińscy kierowcy coraz częściej stawiają na ekologiczne pojazdy.