Jak zniknięcie brązowych worków wiąże się z gospodarką o obiegu zamkniętym?

Zmiany w systemie odbioru odpadów, w tym rezygnacja z brązowych worków na bioodpady, są częścią szerszego procesu dostosowywania polskich przepisów do zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOS).

Chodzi o to, by odpady organiczne trafiały nie do worków jednorazowych, ale do pojemników wielokrotnego użytku lub były przetwarzane lokalnie – np. w kompostownikach przydomowych. W GOS liczy się to, żeby każdy odpad stał się surowcem. Bioodpady mogą być przetwarzane na kompost, biogaz lub nawóz, zamiast trafiać na wysypisko. Zastąpienie jednorazowych worków trwałymi pojemnikami pomaga zwiększyć efektywność recyklingu.

Znikają brązowe worki, pojawią się pojemniki

Gliwice zapowiadają prawdziwą rewolucję w systemie odbioru bioodpadów. Jak informuje portal 24gliwice.pl, brązowe worki znikną z ulic już w przyszłym roku. To część szerszych zmian w gospodarce odpadami, które mają objąć także inne miasta. Gliwice mają być jednym z pierwszych, które wprowadzą taki model na dużą skalę.

Brązowe worki w Gliwicach będą odbierane jeszcze tylko do końca 2025 roku. W ich miejsce pojawią się pojemniki o pojemności 240 litrów, które trafią do każdej nieruchomości jednorodzinnej. Celem zmian jest poprawa selektywnej zbiórki i ograniczenie ilości śmieci trafiających na składowiska. Według danych Instytutu Ochrony Środowiska PIB, przeciętny Polak oddaje do recyklingu zaledwie 97 kg bioodpadów rocznie, co stanowi zaledwie ok. 15 proc. całości odpadów komunalnych.

Nowy system nie wprowadzi dodatkowych opłat, mieszkańcy będą mogli oddawać dowolną ilość odpadów organicznych bez ponoszenia kosztów.

Jakie odpady trafią do nowych pojemników?

Bioodpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to organiczne odpady pochodzące z gospodarstw domowych i terenów zielonych, które można poddać recyklingowi w procesach kompostowania oraz fermentacji beztlenowej.

Do pojemników BIO można wrzucać m.in.:

resztki warzyw i owoców,

obierki, fusy po kawie i herbacie,

trawę, liście i zwiędłe kwiaty.

Zabronione będzie wyrzucanie:

mięsa i kości,

odchodów zwierząt,

odpadów w plastikowych workach.

Drugie życie bioodpadów

Zebrane odpady organiczne posłużą jako surowiec do wytwarzania kompostu lub trafią do biogazowni, gdzie zostaną przetworzone na energię. Miasto liczy, że dzięki wprowadzeniu pojemników segregacja stanie się skuteczniejsza i bardziej ekologiczna.