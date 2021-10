W raporcie serwisu tabelaofert.pl. przenalizowano ofertę mieszkaniową w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, Krakowie, Poznaniu i Łodzi między II kw. ub.r. a analogicznym kwartałem bieżącego roku. Jak zaznaczono, w efekcie boomu mieszkaniowego popyt na mieszkania zaczął znacznie przewyższać podaż, a na rynku deweloperskim coraz częściej brakuje lokali mieszkalnych.

Reklama

W analizowanym okresie największe uszczuplenie oferty deweloperskiej, o 30 proc., odnotowano w Warszawie: z 16 tys. 181 lokali dostępnych na koniec II kw. 2020 r. do 11 tys. 302 na koniec II kw. br. Na drugim miejscu znalazł się Wrocław z 22 proc. spadkiem na rynku nieruchomości deweloperskich.

Najniższa oferta mieszkań deweloperskich utrzymywała się w analizowanym okresie w Łodzi, przy czym w II kw. br. Łódź była jedynym miastem, w którym w porównaniu z poprzednim kwartałem nieznacznie zwiększyła się oferta mieszkaniowa.

Jak skomentowała Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich, spadek oferty mieszkaniowej na kluczowych rynkach w Polsce jest spowodowany nadal niskim poziomem stóp procentowych, rosnącą inflacją i przekonaniem, że mieszkania stanowią bezpieczną przystań dla kapitału, szczególnie w dobie pandemii. "Na problem z niską podażą składa się również ograniczona liczba gruntów inwestycyjnych oraz czasochłonne czynności administracyjne. Szczególnie w Warszawie mieszkania sprzedają się szybciej, niż deweloperzy zdobywają pozwolenia na budowę nowych osiedli" – stwierdziła.

Według danych GUS, w 2020 r. oddano do użytkowania rekordowe 220 tys. nowych mieszkań. Wynik ten, jak wskazano w raporcie, nie przyczynił się jednak do poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków. Stan ten pogłębiają działania zagranicznych funduszy, które kupują tysiące mieszkań w celu przeznaczenia ich na wynajem długoterminowy. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w czerwcu 2021 r. Deweloper YIT podpisał umowę ze skandynawskim funduszem oraz inwestorem w branży nieruchomości NREP. Przedmiotem umowy była budowa oraz sprzedaż 1071 lokali mieszkalnych w Warszawie, które zostaną przeznaczone jedynie pod wynajem - zaznaczono.

Jednocześnie ceny mieszkań w Polsce stale rosną. Jak wynika z danych tabelaofert.pl, w II kw. 2021 r. średnia cena za mkw. mieszkania w stolicy osiągnęła stawkę 12 184 zł, co stanowi wzrost o 9,3 proc. względem ubiegłego roku.

"Nic nie wskazuje na to, że sytuacja związana ze wzrostami cen nieruchomości szybko się zmieni. W ostatnich kwartałach popyt na lokale mieszkalne znacząco wyprzedził bowiem podaż. Na rekordowo wysokie ceny mieszkań w Polsce wpływają także rosnące ceny materiałów budowlanych, a przez to koszty prowadzenia całej inwestycji. Jak wynika z naszej analizy, w II kwartale 2021 roku deweloperzy sprzedali łącznie ponad 17,6 tys. lokali, wprowadzając jednocześnie na rynek ok. 15,7 tys. mieszkań" – powiedział prezes zarządzający tabelaofert.pl Maciej Dymkowski.

W raporcie zauważono, że tendencja niesłabnącego popytu na rynku nieruchomości pierwotnych w Polsce utrzymuje się już od kilkunastu lat. Według danych Eurostatu Polska jest w ścisłej czołówce krajów europejskich pod względem udziału rynku pierwotnego w ogólnej wartości sprzedanych nieruchomości. W 2019 r. sprzedaż mieszkań realizowana przez deweloperów odpowiadała w naszym kraju za 47 proc. obrotu. Dla porównania w Niemczech wskaźnik ten wyniósł 16,8 proc., a w Czechach – 10,3 proc. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy eksperci wymieniają m.in. poprawiającą się sytuację finansową Polaków i to, że mieszkań „nad Wisłą” jest zwyczajnie za mało.