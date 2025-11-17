Dolne Miasto – śródmiejski unikat w skali kraju

Dolne Miasto to historyczna, niezwykle urokliwa część śródmieścia Gdańska. Dzielnica ta przechodzi rewitalizacyjny i inwestycyjny renesans. Zyskuje nowe życie, łącząc historię z nowoczesnym stylem życia, co przyciąga nowych mieszkańców, turystów i inwestorów indywidualnych.

Z dowolnego miejsca na Dolnym Mieście w kilkanaście minut dostaniemy się spacerem na Stare i Główne Miasto, pod fontannę Neptuna, zabytkowy Żuraw czy do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Dzielnica jest dobrze rozwinięta, dzięki czemu mieszkający tam mają łatwy dostęp do sklepów, edukacji, przychodni, apteki oraz przystanków komunikacji miejskiej. Z kolei znajdujące się w spacerowej odległości tereny zielone nad Opływem Motławy są idealne na spacer, jogging lub inne formy aktywności.

Z widokiem na wodę

Inwestycja Esencja powstaje w „trójkącie” ulic: Kamienna Grobla, Toruńska i Jałmużnicza, tuż przy Nowej Motławie. Z części apartamentów będzie można podziwiać widok na panoramę starego Gdańska i wodę. Unikalność i prestiż Esencji podkreślają położenie, historyczne dziedzictwo miejsca oraz architektoniczna i funkcjonalna jakość. Oferta jest skierowana do osób szukających wyjątkowego miejsca do zamieszkania lub second home w Trójmieście, jak również do inwestorów chcących ulokować kapitał w prestiżowej nieruchomości i zarabiać na wynajmie apartamentu.

Apartamenty premium nad Motławą

W części mieszkalnej zaprojektowano komfortowe apartamenty o różnych metrażach. W zasadniczej części budynek będzie czteropiętrowy, ale trzy wyjątkowe apartamenty znajdą się w dominancie na piątym piętrze. Parter budynku przeznaczono na lokale handlowo-usługowe, doskonałe na mały sklep, piekarnię, gabinet kosmetyczny, restaurację lub kawiarnię.

W części komercyjnej Esencji, od strony ul. Jałmużniczej, znajdzie się 38 apartamentów inwestycyjnych. Ta część budynku będzie mieć odrębne wejście z przestronnym lobby i niezależną klatkę schodową. Dostępne są 1-3 pokojowe lokale o metrażach od 25 do 57 mkw. Apartamenty inwestycyjne zostaną wykończone pod klucz w wysokim standardzie – nabywca może wybrać jeden ze stworzonych dla Esencji stylów: retro albo modern lub skorzystać z innych programów wykończenia dostępnych w ofercie dewelopera. Przy zakupie istnieje możliwość odliczenia 23 proc. VAT, także dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Właściciele mogą również skorzystać z usług profesjonalnego operatora, spółki Your Destination, należącej do grupy, zapewniając sobie bezobsługowe zarządzanie apartamentem i jego wynajmem.

Kamieniczna zabudowa z duszą

Esencja będzie architektoniczną perełką Dolnego Miasta. Projektanci przełożyli historyczny detal na współczesne piękno, czego wyrazem są np. zmienne kolorystycznie elewacje nawiązujące do dawnych podziałów parcelacyjnych, piękne gzymsy, duże okna w pionowym rytmie, stylowe balustrady czy dachy mansardowe. Zadbano też o najwyższą jakość wykończenia części wspólnych. Wewnętrzny dziedziniec budynku urządzony będzie w stylu przedwojennych podwórek i wypełniony roślinnością.

Części mieszkalna i inwestycyjna budynku są funkcjonalnie niezależne. Komfort codziennego życia i bezpieczeństwo podniosą dodatkowo rozwiązania smart building. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2027 r.

Inwestycje realizuje spółka Euro Styl, wiodący, trójmiejski deweloper należący do Grupy Dom Development.