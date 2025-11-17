Z raportu publikowanego przez Tabelaofert.pl wynika, że wartość Indeksu Zmiany Tempa Sprzedaży wzrosła w październiku z 0,36 do 0,39. To drugi najwyższy wynik w ciągu ostatniego roku – wyżej było tylko w sierpniu, kiedy odczyt sięgnął rekordowego poziomu 0,63. Dane potwierdzają, że deweloperzy przewidują dalszy wzrost sprzedaży i większą aktywność klientów na rynku pierwotnym - podkreślono w raporcie.

Prognozy deweloperów i aktywność klientów

81 proc. badanych firm deweloperskich deklarowało, że nie planuje zmian w cennikach, 13,5 proc. spodziewało się wzrostu cen, a 5,9 proc. ich spadku.

Drugi z indeksów publikowanych przez Tabelaofert.pl – Indeks Zmiany Cen Mieszkań – wzrósł z 0,07 do 0,08. To czwarty z rzędu miesiąc z dodatnim odczytem, co potwierdza poprawę koniunktury na rynku - czytamy w raporcie.

Indeks Zmiany Cen Mieszkań

„Taki poziom optymizmu nie dziwi – deweloperzy widzą dobre wyniki sprzedaży i liczą, że kolejne obniżki stóp procentowych jeszcze bardziej pobudzą popyt” – skomentował wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl Robert Chojnacki. „Jeśli trend wzrostu sprzedaży się utrzyma, to w perspektywie kolejnych kwartałów możemy mieć do czynienia z powolnym, ale systematycznym wzrostem cen” – dodał Chojnacki.

Indeks Nastroju Deweloperów (IND) to badanie prowadzone przez dział analiz portalu Tabelaofert.pl na próbie ponad 200 firm deweloperskich w całej Polsce.