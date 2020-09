Jak pisze dziennik, budownictwo dla seniorów to obok portfeli mieszkań na wynajem instytucjonalny i akademików tzw. alternatywna część rynku nieruchomości komercyjnych. "Z roku na rok inwestorzy lokują w tego typu obiekty coraz więcej pieniędzy. Pandemia zamroziła możliwość zawierania transakcji, ale nie zdusiła popytu" - pisze gazeta.

"Rz" podaje, że jak szacują analitycy niemieckiego oddziału firmy Savills, w I połowie 2020 r. w budownictwo dla seniorów zainwestowano 515 mln euro (2,3 mld zł), o 25 proc. więcej rok do roku – skok to zasługa mocnego I kwartału. W samym naznaczonym lockdownem II kwartale wartość inwestycji skurczyła się o 32 proc. rok do roku. Jeszcze pięć lat temu wartość inwestycji rocznie sięgała tyle, ile wyniosła w I połowie br. W latach 2017–2018 kwota ulokowanych pieniędzy wzrosła już do 1,4 mld euro, a w rekordowym 2019 r. inwestorzy zrobili zakupy za niemal 2 mld euro.

"Analitycy Savills podkreślają, że inwestorzy wciąż dysponują dużym potencjałem, szukając możliwości ulokowania funduszy, popyt w najbliższych miesiącach powinien być więc mocny. Budownictwo dla seniorów cieszy się wzięciem, ponieważ stoi na solidnych fundamentach, przede wszystkim starzenie się społeczeństw w Europie jest faktem. Poza tym portfele emerytów są mniej wrażliwe na zawirowania w gospodarce i na rynku pracy. Mieszkania dla seniorów to również zróżnicowane źródła przychodów: poza wpływami z czynszu to także opłaty za dodatkowe usługi" - podaje gazeta.

Dziennik zwraca jednak uwagę, że w Polsce budownictwo dla seniorów dopiero się rozwija. "Na naszym rynku działa należąca do francuskiej grupy Orpea Polska. Fundamentem biznesu są domy opieki i rehabilitacji, ale przy niektórych firma tworzy mieszkania serwisowane. Takie apartamenty działają we Wrocławiu, kolejne powstaną w Poznaniu. To mieszkania pozwalające na niezależne życie, jednak najemcy mają możliwość korzystania z opieki, także w ramach centrów rehabilitacji. Nad stworzeniem własnej sieci serwisowanych mieszkań dla seniorów pracuje także Origin Investments, korzystając z doświadczeń Grupy Origin z Kanady" - informuje "Rz". (PAP)