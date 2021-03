Bez wątpienia, mieszkania są bardzo popularną formą inwestowania kapitału przez Polaków. Zaryzykuję stwierdzenie, że w ostatnich latach inwestujemy na tym rynku nawet kilka razy więcej niż np. w fundusze inwestycyjne czy detaliczne obligacje skarbowe – mówi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Powodem są osiągane stopy zwrotu z wynajmu mieszkań. W dużych miastach rentowność (z uwzględnieniem kosztów, podatków i poziomu pustostanów) wynosi około 4 proc. To wielokrotnie więcej od tego, czym kuszą banki w ramach lokat. Nieruchomości dają też o wiele większą stabilność.

Jak wynika z analizy CBRE przygotowanej m.in. na podstawie danych NBP, od 2010 r. wartość przeciętnej inwestycji w mieszkania na wynajem rosła stabilnie, zyskując łącznie 75 proc. W tym samym czasie wartość złota podlegała fluktuacjom i wzrosła o 64 proc.

– Do tego historia pokazuje, że mieszkania w dłuższym terminie zyskują na wartości szybciej, niż rosną ceny w sklepach. W efekcie możemy się spodziewać, że nawet pomijając zyski z wynajmu, kapitał zainwestowany na rynku mieszkaniowym będzie rósł o 1–2 pkt proc. ponad inflację – twierdzi Bartosz Turek, podkreślając, że na giełdzie inwestorzy długoterminowi mogą się spodziewać stóp zwrotu rzędu 2–3 pkt proc. ponad inflację.

– Problemem jest oczywiście ta długoterminowość. Trzeba ponieść spore koszty na początku, a więc co do zasady nie ma sensu kupować mieszkania na wynajem na krócej niż pięć lat – zauważa Bartosz Turek.

Przeciwnicy powiedzą też, że rynek wynajmu przeżywa obecnie załamanie w związku ze zdalną pracą i nauką. Zwolennicy z kolei zakładają, że nie potrwa ono wiecznie.

– Niewątpliwie spadek zainteresowania rynkiem najmu mieszkań jest przejściowy. I tu od razu chciałabym zwrócić uwagę na różnice między najmem krótkoterminowym a długoterminowym. Sądzę, że miasta takie jak Gdańsk, idąc śladem innych europejskich aglomeracji, w perspektywie będą porządkować kwestie najmów krótkoterminowych – mówi Magdalena Reńska, członek zarządu w spółce Euro Styl. I dodaje, że coraz częściej taka funkcja będzie się koncentrować w przeznaczonych do tego obiektach. Tak zrodził się pomysł sprzedaży loftów w zabytkowym budynku Montowni na historycznych, postoczniowych terenach w Gdańsku.

– Lofty te będą serwisowane, co oznacza, że będą spięte funkcją hotelową. Natomiast warto, aby inwestycje mieszkaniowe zachowały swą pierwotną funkcję miejsca stałego zamieszkiwania. Myślę, że koronawirus otworzył nowe możliwości – mówi Magdalena Reńska. Home office pozwala bowiem wykonywać pracę nie tylko z mieszkania w mieście, ale i domu nad morzem, w górach, czy jeziorem. – Do tego dochodzi fakt zwiększonej mobilności młodszych pokoleń. Wszystko to sprzyja rozwojowi rynku wynajmu – uważa.

Do tego, jak wskazuje GUS, do 2030 r. liczba osób wkraczających w dorosłość zacznie w Polsce rosnąć, co zwiększy popyt na mieszkania na wynajem, zwłaszcza w dużych miastach. Szczególnie, że uczelnie publiczne zapewniają miejsce w akademikach tylko dla niespełna 9 proc. studentów. Jeszcze trudniej jest o miejsce w prywatnym domu studenckim. Na początku 2020 r. były w stanie pomieścić około 1 proc. studiujących.

Do tego dochodzi problem braku mieszkań, zwłaszcza na rynku najmu, gdzie poziom przeludnienia mieszkań jest nawet dwa razy wyższy niż w przypadku lokali własnościowych. Ciągle też potencjał nie jest w pełni wykorzystany.

– Obecnie jedynie mniej niż 20 proc. Polaków mieszka w lokalach wynajmowanych. Odsetek ten będzie się jednak prawdopodobnie zwiększał wraz z wchodzeniem na rynek nieruchomości coraz młodszych pokoleń – twierdzi Marcin Malmon, dyrektor w dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce, i dodaje, że za podejmowaniem decyzji o najmie mieszania jako alternatywie dla zakupu przemawiają też brak zdolności kredytowej, dążenie do elastyczności i niechęć do przywiązywania się na dłużej do jednego miejsca.

– Bez wątpienia natomiast z biegiem lat rentowność wynajmu powinna być coraz niższa, ale nie powinna być skutkiem spadających czynszów, lecz rosnących cen mieszkań – uważa Bartosz Turek.

Zdaniem ekspertów najlepszym dowodem na dobre perspektywy polskiego rynku jest to, że zagraniczny kapitał przeprowadza tu właśnie duże zakupy, tworząc portfele mieszkań na wynajem. Nawet więcej – wykupuje nie tylko bloki czy osiedla, lecz nawet całe firmy deweloperskie. Na razie większość (68 proc.) mieszkań jest kupowanych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Pod wynajem 19 proc., a 7 proc. i na wynajem, i na potrzeby własne. Najmniej (3 proc.) jest nabywane z zamiarem odsprzedaży, a 4 proc. na wynajem z zamiarem odsprzedaży po jakimś czasie.

– Stricte inwestycyjny charakter ma zatem do 7 proc. kupowanych mieszkań, a około jedną czwartą zakupów można interpretować jako inwestycje chroniące kapitał – zaznacza Agnieszka Grabowiecka-Łaszek z zespołu analiz nieruchomości Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym CBRE, nie ma jednak wątpliwości, że długofalowy, pewny zysk i dobre prognozy dla rynku najmu mieszkań mimo chwilowych zawirowań przyciągają inwestorów instytucjonalnych.

– Za kolejne 10 lat będziemy obserwować nowe standardy wyznaczane przez projekty built-to-rent, czyli obiekty budowane specjalnie pod wynajem instytucjonalny – twierdzi Agnieszka Mikulska.

O tym, że jest to przyszłościowy kierunek, jest też przekonany Marcin Malmon. Jak zaznacza, sporą część zasobów polskiego rynku mieszkań na wynajem stanowią lokale wynajmowane przez gminy i na ogół reprezentują one niski standard wykończenia. Oprócz podmiotów publicznych rynek zdominowany jest przez indywidualnych inwestorów prywatnych, którzy przez ostatnie lata kupili jedno bądź kilka mieszkań, które traktowali jako inwestycje alternatywne w stosunku do nisko oprocentowanych lokat bankowych.

– Największe nadzieje na dalszy rozwój tego sektora daje jednak prywatny najem instytucjonalny, który w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać, choć już dzisiaj można na nim wskazać kilku aktywnych graczy – podkreśla.

Deweloperzy potwierdzają, że od pewnego czasu zauważają wzmożone zainteresowanie klientów takimi projektami. – Spływa do nas od nich obecnie więcej zapytań niż rok temu – potwierdza nowy trend Michał Melaniuk, dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w Cordia Polska i prezes zarządu spółki Polnord.

Firma Robyg również nie wyklucza transakcji opartych na dużych inwestorach, a ATAL z kolei rozważa rozwój spółki w tym kierunku. – Dostajemy propozycje i pytania o zaangażowanie w prywatny sektor nieruchomości na wynajem. Do tej pory jednak nie zdecydowaliśmy się na taki model współpracy z klientem instytucjonalnym ani funduszem. Nie jest natomiast powiedziane, że nie rozszerzymy działalności w tym kierunku – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL. I dodaje, że już dziś zakupy inwestycyjne odpowiadają za znaczną część popytu. Są one jednak domeną osób prywatnych. – Dlatego w naszej ofercie mamy już wiele projektów dedykowanych właśnie takim nabywcom – dodaje.

Marcin Malmon zauważa, że najważniejszą kwestią przy podejmowaniu decyzji o najmie mieszkania jest najczęściej cena, a dopiero na drugim miejscu lokalizacja, co jest swego rodzaju przełamaniem odwiecznej zasady oceny atrakcyjności nieruchomości „3 x lokalizacja”. Natomiast standard wykończenia lokalu wymieniany jest zwykle na dalszych pozycjach, co przekłada się na to, że ponad 3/4 wynajmowanych w Polsce mieszkań jest na co najwyżej przeciętnym poziomie.

– Wydaje się, że właśnie te czynniki są największą szansą dla dużych podmiotów instytucjonalnych, które dzięki ekonomii skali mogą zaoferować lepszy standard mieszkań w korzystnej cenie oraz pewną porównywalność oferowanego produktu w całym swoim portfelu – informuje Marcin Malmon.

Aktywność na rynku najmu coraz młodszych roczników Polaków wraz z ogólnoświatowym trendem inwestowania w nowe formaty nieruchomości pozwalają więc optymistycznie patrzeć w przyszłość instytucjonalnego najmu mieszkań w Polsce. Nie należy jednak zapominać o czynnikach okazjonalnych takich, jak obecna pandemia, która w sposób wyraźny ograniczyła popyt na rynku najmu mieszkań i obniżyła uzyskiwane stawki czynszowe.