Prestiżowy konkurs European Property Awards jest częścią International Property Awards – wydarzenia nazywanego Oscarami w branży nieruchomości. Wybór zwycięskich projektów jest dokonywany w oparciu o szczegółową ocenę szeregu czynników takich jak: estetyka i projekt architektoniczny, lokalizacja inwestycji, jej oryginalność oraz jakość wykonania budynków i wnętrz. W tym roku międzynarodowe jury postanowiło uhonorować inwestycję Atrium Oliva, realizowaną przez trójmiejskiego dewelopera ALLCON. Za projekt architektoniczny osiedla odpowiada sopocka pracownia Roark Studio.

Inwestycja powstaje w Oliwie, jednej z najstarszych, najbardziej zielonych

i najpiękniejszych dzielnic Gdańska. To okolica, która słynie z kameralnej, historycznej zabudowy, bliskości rozległych lasów oraz jednego z najważniejszych punktów na mapie miasta: zabytkowego Parku Oliwskiego. Równocześnie pozostaje w doskonałym połączeniu z całą aglomeracją trójmiejską. W sąsiedztwie znajduje się kampus Uniwersytetu Gdańskiego oraz największe w północnej Polsce centrum biznesowe - Olivia Business Centre.

Dla projektantów kluczową rolę w projekcie odgrywał człowiek, jego potrzeby i więzi, które nawiązuje z otoczeniem. Przestronne i słoneczne apartamenty powstają w pięciu eleganckich budynkach. Do ich budowy oraz wykończenia wykorzystano najwyższej jakości, certyfikowane materiały oraz technologie przyjazne środowisku naturalnemu. Sercem osiedla pozostaje jednak zaciszne, wolne od ruchu kołowego patio, w którym można odpocząć pośród zieleni i szumu wody.

- Atrium Oliva wyróżnia się na rynku niestandardowym i nowatorskim podejściem do projektowania i realizacji inwestycji – mówi Piotr Tarkowski, członek zarządu ALLCON. – Zastosowaliśmy szereg nietypowych rozwiązań, jak tężnia solankowa w strefie relaksu, do tej pory stosowana jedynie w uzdrowiskach i hotelach SPA. Bardzo duży nacisk położyliśmy na ekologię, dlatego w projekcie pojawiły się m.in. windy z odzyskiem energii, panele fotowoltaiczne, prywatne ładowarki do aut elektrycznych oraz system umożliwiający optymalne nawadnianie roślin, wykorzystujący wodę deszczową.

Właśnie ze względu na przyjazność środowisku inwestycja otrzymała międzynarodowy certyfikat BREEAM Interim na poziomie VERY GOOD, stanowiący dowód najwyższej jakości wykonania z zachowaniem energooszczędnych i ekologicznych standardów. To jedna z trzech inwestycji mieszkaniowych w całej Polsce mogących poszczycić się tym prestiżowym certyfikatem z wynikiem powyżej 60%.

- Cieszymy się, że jakość ALLCONu jest doceniana nie tylko przez klientów, ale też przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów – podsumowuje Piotr Tarkowski. - To wyjątkowa sytuacja, gdy polski projekt w tym samym roku zdobywa ekologiczny certyfikat BREAM, a następnie European Property Awards. Dla naszego zespołu to też dowód na to, że poszerzenie horyzontów, wyjście poza schemat i zastosowanie nowych, odważnych rozwiązań było dobrą decyzją.