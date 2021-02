"Centrum Logistyczne k. Radzymina pod Warszawą o łącznej powierzchni ok. 60 000 m2 będzie największym i najnowocześniejszym obiektem w naszej infrastrukturze. Magazyn będzie zautomatyzowany, a jednocześnie efektywny energetycznie, by do minimum zredukować oddziaływanie na środowisko naturalne. Centrum ma stanowić dla naszej sieci strategiczne znaczenie, dlatego zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tym projekcie również jako inwestor, by zapewnić najwyższy możliwy standard wykonania, który przez długie lata będzie służyć Żabce jako najemcy" - powiedział prezes Żabka Polska Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.

Magazyn jest projektem BTS, czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami sieci Żabka i optymalizującym wszystkie jej operacje logistyczne. Budynek w części „high bay" będzie czterokrotnie wyższy od standardowego magazynu, a do jego obsługi wykorzystane zostaną zaawansowane rozwiązania technologiczne, wskazano w materiale.

"W nowym centrum logistycznym Żabki zastosowany zostanie szereg rozwiązań, dzięki którym obiekt będzie spełniał funkcje logistyczne przy zachowaniu dbałości o niską emisję CO2 do atmosfery. Budynek będzie zasilany zieloną energią z paneli fotowoltaicznych. Inwestycja skorzysta także ze specjalnej kostki i wież antysmogowych oraz systemu wody szarej dla zwiększenia efektywności jej zużycia" - czytamy dalej.

Za realizację inwestycji odpowiada deweloper 7R.

"Jest to pierwszy w Polsce tak zaawansowany obiekt dla branży spożywczej. Oprócz budynku 'high bay', w ramach inwestycji dostarczymy pomieszczenia chłodni, mroźni, myjni i suszarnie. Bardzo nas cieszy, że możemy wspólnie realizować ten projekt" - powiedział członek zarządu, head of development w 7R Bartłomiej Krawiecki.

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ok. 7000 placówek prowadzonych przez ponad 5500 franczyzobiorców pod marką Żabka.