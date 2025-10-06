Dlaczego montaż czujnika czadu to ważna decyzja?

Czujnik czadu, czyli tlenku węgla, to proste urządzenie, które można samodzielnie zamontować. Przypomnijmy, że obowiązek montażu czujników w nowo budowanych domach wszedł w życie 23 grudnia 2024. Jednak czujnik czadu powinien być w każdym domu i mieszkaniu, gdzie używa się piecyków gazowych, kominków czy kotłów, choć obowiązku nie ma. Decyzja o zakupie i montażu czujnika minimalizuje zagrożenia wynikające z zatrucia tlenkiem węgla, którego obecność w powietrzu często prowadzi często nawet do śmierci.

Reklama

Gdzie zamontować czujnik czadu?

Czujnik należy umieścić tam, gdzie ryzyko emisji tlenku węgla jest największe. Najczęściej są to pomieszczenia, w których używane są urządzenia spalające paliwa. Najlepsze miejsca montażu:

łazienka z piecykiem gazowym tzw. junkersem – czujnik zamontowany w pobliżu urządzenia,

tzw. junkersem – czujnik zamontowany w pobliżu urządzenia, kuchnia z kuchenką gazową lub piecykiem – urządzenie ostrzegawcze najlepiej umieścić jak najbliżej źródła emisji,

– urządzenie ostrzegawcze najlepiej umieścić jak najbliżej źródła emisji, salon z kominkiem – czujnik powinien być widoczny i słyszalny, by ostrzec wszystkich domowników,

– czujnik powinien być widoczny i słyszalny, by ostrzec wszystkich domowników, sypialnia – dodatkowe zabezpieczenie, zwłaszcza jeśli spaliny mogą przedostać się do tego pomieszczenia.

Ważne: Nie należy montować czujnika w bliskim sąsiedztwie drzwi, okien, przy kratkach wentylacyjnych – mogłoby to zakłócić pracę sensora. Czujnik powinien być zamontowany tam, gdzie powietrze swobodnie cyrkuluje i gdzie alarm będzie słyszalny w całym domu.

Na jakiej wysokości zamontować czujnik czadu?

Wysokość montażu czujnika ma kluczowe znaczenie dla skuteczności urządzenia. Najważniejsze zasady:

czujnik najlepiej instalować na wysokości głowy dorosłego człowieka, czyli ok. 1,5 – 1,9 m nad podłogą ,

, jeśli chodzi o sypialnię, instalacja czujnika czadu powinna mieć miejsce gdzieś na wysokości 70 – 100 cm od płaszczyzny podłogi.

Ważne: Nie można montować czujnika w pasie min. 20 cm od sufitu, gdyż tam jest tzw. „martwa strefa” i zaburzona jest cyrkulacja powietrza.

Jak poprawnie zamontować czujnik czadu?

Podczas instalacji trzeba pamiętać o kilku zasadach:

nie montować urządzenia w miejscach zasłoniętych (np. za szafkami czy zasłonami),

należy unikać narożników i przestrzeni, gdzie powietrze stoi w miejscu – to tzw. martwe strefy,

jeśli dom jest piętrowy, czujnik warto zainstalować na każdym poziomie,

w większych mieszkaniach lub domach najlepiej zamontować kilka czujników.

Kontrola i regularnie testowanie czujnika

Sam montaż to nie wszystko. Aby czujnik działał niezawodnie: