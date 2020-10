Jak podkreślił główny analityk HRE Investments Bartosz Turek, wrzesień był dla deweloperów udanym miesiącem. Sprzedaż szła w wielu przypadkach lepiej niż w rekordowym 2019 r. Według analityka złożyły się na to m.in.: niemal nieoprocentowane lokaty (co kusi do zakupu mieszkania na wynajem), najtańsze kredyty mieszkaniowe w historii, fakt, że część kupujących nie zrealizowała swoich marzeń o własnych czterech kątach w II kwartale i zrobili to kwartał później.

"Efekt jest taki, że deweloperzy widząc przerzedzanie się oferty mieszkań na sprzedaż, zmuszeni zostali do uruchamiania kolejnych projektów. To dlatego we wrześniu ruszyli z budową ponad 17 tysięcy mieszkań" - wskazał, powołując się na dane GUS. Jest to wynik o 35 proc. wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem i o 55 proc. większy niż przed miesiącem. "Wrześniowy wynik jest po prostu najwyższym w historii" - podkreślił.

Ekspert zaznaczył, że za tymi dobrymi danymi nie nadążają informacje o wydawanych deweloperom pozwoleniach. Tych we wrześniu było 13,9 tysięcy – więcej niż przed miesiącem, ale mniej niż mieszkań, których budowę faktycznie rozpoczęto. „Był to też gorszy wynik niż we wrześniu 2019 r” - dodał.

Turek zwrócił uwagę, że po trzech kwartałach deweloperzy otrzymali już pozwolenia na budowę ponad 114 tys. nowych mieszkań. „To oznacza spadek względem sytuacji z 2019 r. o 7 proc.” – wskazał. Stwierdził, że w okresie lockdownu urzędy nie pracowały tak sprawnie, ja w normalnych warunkach, ale zaległości udało się niemal w pełni odrobić.

Według przytoczonych w analizie danych przez pierwsze trzy kwartały urzędy wydały pozwolenia, które pozwalają uruchomić budowę 20 tys. lokali więcej, niż deweloperzy faktycznie zaczęli budować. Z kolei w latach 2005-19 niewykorzystane pozwolenia stanowiły 20 proc. wszystkich wydawanych – wynika z danych GUS.

Analityk zaznaczył, że bardzo dobre dane napłynęły na temat mieszkań oddawanych do użytkowania. „Lokali, do których klucze są gotowe do oddania właścicielom, powstało we wrześniu ponad 13,6 tys.; to o prawie jedna czwarta więcej niż przed rokiem i o ponad 30 proc. więcej niż w sierpniu br.” – wyjaśnił. W trakcie trzech kwartałów deweloperzy oddali do użytkowania ponad 101 tys. mieszkań, czyli o ponad 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.