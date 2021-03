Najtańszą kawalerkę w dużym mieście Polski można kupić w przedziale od 3000 zł do 7 800 zł za metr. Podobne różnice dotyczą mieszkań średniej wielkości – od 2 200 zł do 6 600 zł i dużych od 2 800 zł do 6 700 zł. Powodem takiej rozbieżności jest lokalizacja, perspektywy rozwoju miasta, a nawet technologia stawiania budynku.

Eksperci rankomat.pl na podstawie analizy portalu gethome.pl sprawdził, ile kosztują najtańsze mieszkania w 18 dużych miastach Polski. Tam, gdzie było to możliwe, podane zostały też nazwy dzielnic. Stawki za metr kwadratowy dotyczą cen ofertowych dla mieszkań o powierzchni ok. 30, 50 i 80 mkw. Po tanią kawalerkę z dala od centrum Warszawa i Gdańsk są na czele zestawienia minimalnych cen ofertowych za małe mieszkanie (ok. 30 mkw.). Tam stawki zaczynają się odpowiednio od 7 800 zł (na Białołęce) i 7 200 zł (na Stogach). Wysoko są też Lublin (6 800 zł) i Rzeszów (6 700 zł), czyli miasta, w których ceny mieszkań są relatywnie niższe. Dla kontrastu drogie zazwyczaj Kraków i Wrocław są zaskakująco nisko w rankingu. Na krakowskim Starym Mieście można znaleźć kawalerkę już od 5 100 zł za metr, a we wrocławskiej dzielnicy Fabryczna od 4 800 zł. Najtaniej wypadają małe mieszkania w Bydgoszczy (od 3 000 zł), Szczecinie (od 3 600 zł w dzielnicy Północ) i Katowicach (od 4 300 zł w Zespole Dzielnic Południowych). - Kawalerki z reguły są najdroższe w przeliczeniu na metr kwadratowy. Jeśli takie mieszkanie chcemy kupić taniej, musimy go szukać w dzielnicach odległych od centrum takich jak warszawska Białołęka czy gdańskie Stogi. Niskie ceny w przypadku Krakowa i Wrocławia mogą wynikać z dużej dostępności mieszkań w tych miastach – ocenia Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl. Metr średniego mieszkania od 4500 zł to norma Co najmniej 6 600 zł trzeba zapłacić za 1 mkw. średniego mieszkania (ok. 50 mkw.) w Warszawie na Białołęce. Nieco mniej, bo 5 300 zł w Rzeszowie i 5 100 zł na poznańskim Nowym Mieście. Aż 5 miast ma identyczną minimalną stawkę w wysokości 4 500 zł. To Kraków (dzielnica Bieżanów-Prokocim), Wrocław (Krzyki), Olsztyn, Białystok i Toruń. Niemal tyle samo wynosi ona w Kielcach (4 400 zł) i Szczecinie (4 300 zł na Śródmieściu). Najmniej, bo zaledwie 2 200 zł wystarczy na metr kwadratowy mieszkania w Zielonej Górze. Blisko tej stawki znajdują się również Opole (3 000 zł), Gdańsk (3 000 zł w dzielnicy Chełm) i Bydgoszcz (3 100 zł). Zaskoczeniem jest 3000 zł w drogim pod kątem cen nieruchomości Gdańsku. Równie nieoczekiwanie w rankingu wypada pozycja Rzeszowa, który ze stawką 5 300 zł ustępuje tylko Warszawie. Duże mieszkanie droższe w Rzeszowie niż Warszawie Za duże mieszkanie (ok. 80 mkw.) trzeba zapłacić od 2 800 zł w Gorzowie Wlkp. do 6 700 zł w Rzeszowie. Stolica Podkarpacia wyprzedza tym samym Warszawę (5 700 zł na Białołęce), Kraków (5 700 zł na Starym Mieście) czy Gdańsk (5 600 zł na Jasieniu). Poza Gorzowem najtańsze duże mieszkania można znaleźć w Bydgoszczy (3 200 zł) i w Łodzi (3 600 zł). Minimalne ceny dużych mieszkań są nieco wyższe od lokali ze średnim metrażem. Tym razem pozytywnym zaskoczeniem dla kupujących może być oferta 5 100 zł w drogim zazwyczaj Krakowie. Kolejny raz w czołówce, tym razem już na pierwszym miejscu, znalazł się Rzeszów, gdzie minimalne ceny dużych mieszkań są najwyższe w kraju. W rozwijających się miastach będzie drożej - prognoza W zestawieniu wszystkich trzech metraży mieszkań najwyższe minimalne ceny mają Warszawa, Rzeszów i Poznań, a najniższe Bydgoszcz, Zielona Góra i Gorzów Wlkp. W każdej kategorii zdarzały się wyjątki, jak niska pozycja Wrocławia (kawalerka i duże mieszkanie od 4 800 zł) czy Gdańska (średnie mieszkanie od 3 000 zł). Różnica cen wynika z kilku innych przyczyn, takich jak zastosowane w budownictwie technologie czy lokalizacja mieszkania. Nawet w drogich dzielnicach można natknąć się na bardzo tanie mieszkania, które znajdują się w kamienicy wymagającej generalnego remontu. Z kolei osiedla mieszkaniowe powstałe w latach 70. czy 80. są często świetnie skomunikowane. Na takie mieszkania wciąż jest więc wielu chętnych, choć ceny są nawet dwukrotnie wyższe od nowych mieszkań na peryferiach miasta. Znaczenie ma także liczba ofert pracy i poziom zarobków w danym mieście. - Dużą różnicę w cenach mieszkań dobrze widać na przykładzie skrajności, czyli Warszawy i Gorzowa Wlkp. W Warszawie średnie zarobki to prawie 7 100 zł brutto, w Gorzowie ok 4 400 zł. Stolica w ciągu ostatnich 20 lat oficjalnie powiększyła się o ponad 121 tys. nowych mieszkańców, czyli niemal tyle, ile liczy Gorzów, który z każdym rokiem się wyludnia – wyjaśnia Marek Wielgo ekspert gethome.pl.