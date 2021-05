"Aby zmniejszyć ryzyko wzrostu cen, zostanie wprowadzony poziom ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości, która będzie kwalifikować się do programu" - czytamy na profilu Kancelarii na Twitterze.

Program "Mieszkanie bez wkładu" ma dotyczyć: transakcji na rynku pierwotnym, transakcji na rynku wtórnym bądź budowy domu jednorodzinnego. Ma być skierowany do młodych do 40. roku życia, do małżeństw i par z dzieckiem (lub spodziewających się dziecka) i do osób bez mieszkania.

"Do skorzystania z programu #MieszkanieBezWkładu niezbędna jest zdolność kredytowa do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. @BGK_pl udziela gwarancji wkładu własnego do 100 tys. zł (max. do 40% wartości kredytu) do spłaty przez 15 lat" - czytamy także.

Jeśli w czasie spłaty gwarancji wkładu własnego, kredytobiorcom urodzi się kolejne dziecko państwo zapowiada spłatę części zobowiązań. W przypadku urodzenia się drugiego dziecka - w wysokości do 20 tys. zł, w przypadku trzeciego dziecka - kolejne 60 tys. zł, a w przypadku czwartego dziecka - pozostałe 20 tys. zł ze 100 tys. zł gwarancji, przypomniano.

Jak zapowiadano wcześniej projekt regulacji ma trafić pod obrady Rady Ministrów jesienią tego roku. Rząd chce, aby większość rozwiązań, przedstawionych w ramach Polskiego Ładu weszła w życie od przyszłego roku.

(ISBnews)