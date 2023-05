Reklama

Chodzi o ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby, wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy, nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W piątek zakończyły się prace parlamentarne nad tymi przepisami.

"Czekamy na podpis pana prezydenta i zgodnie z planem już z początkiem lipca program zostanie uruchomiony" - zwrócił uwagę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Proponujemy rozwiązanie rewolucyjne, jakiego w wolnej Polsce jeszcze nie było. To sami zainteresowani będą decydować jak wykorzystać oferowane wsparcie. Wielkość, lokalizacja, rynek wtórny czy pierwotny, dom czy mieszkanie – o tych kwestiach będę decydować obywatele, a nie urzędnicy" - stwierdził szef w komentarzu przesłanym PAP.

"Dotrzymaliśmy obietnic, jeśli chodzi o terminy. Dotrzymamy też zapewnienia, że nie zabraknie pieniędzy. Tu nie będzie działać zasada +kto pierwszy, ten lepszy+ – zapewnił Buda.

Pierwsze Mieszkanie - o co chodzi w programie?

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów - przypomniał resort. "Jednym jest bezpieczny kredyt 2 proc. (system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu), drugim Konto Mieszkaniowe (czyli pomoc w oszczędzaniu na zakup mieszkania)" - zwrócił uwagę MRiT. Oba instrumenty mają wspomóc osoby do 45. roku życia, które są już gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny lub planują to w przyszłości.

MRiT zaznaczyło, że szczegóły dotyczące nowego programu dostępne są w serwisie MieszkaniedlaCiebie.gov.pl. https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie. Można w nim znaleźć broszurę informacyjną „Zamieszkaj na swoim”, czyli przewodnik po rządowych programach mieszkaniowych, a wśród nich o programie Pierwsze Mieszkanie - dodano.

Według ministra Budy to najlepsze i najbezpieczniejsze źródło informacji. "Niestety w internecie już pojawiają się strony podające informacje wprowadzające w błąd. W naszym serwisie informację są sprawdzone, a wszystkie zasady działania programów i wszystkie wymagania, które należy spełnić zostały w nim opisane w przystępny sposób" – stwierdził minister.

Na podpisanie ustawy prezydent ma 21 dni. Zgodnie z planem nabór wniosków o udział w programie ma ruszyć w poniedziałek 3 lipca. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy prace nad treścią umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a BGK finalizuje prace nad umowami z bankami komercyjnymi uczestniczącymi w programie - przekazał resort.

W ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe znalazły się także przepisy ograniczające cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, które wyeliminują model zarobkowania na hurtowych cesjach takich umów - dodało MRiT.