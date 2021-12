Od stycznia do września tego roku pracodawcy złożyli 1,523 mln oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Obcokrajowcom zostało też wydanych ponad 365,3 tys. zezwoleń na pracę - wynika z danych opracowanych dla DGP przez resort pracy. Jeśli to tempo zostanie utrzymane również w ostatnim kwartale, to cały 2021 r. będzie lepszy nie tylko od 2020 r., ale i od przedpandemicznego 2019 r.