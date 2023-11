Co najmniej 37 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wyniku paniki na stadionie wojskowym podczas zaciągu do armii w stolicy Republiki Konga - Brazzaville. Poinformowała o tym we wtorek jednostka kryzysowa powołana przez premiera tego środkowoafrykańskiego kraju, Anatole’a Collineta Makosso.