Ile minut przerwy na 4 i 5 godzin pracy?

Reklama

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy pracownik wykonujący pracę w danym dniu przez 4 godziny lub 5 godzin nie ma prawa do przerw w pracy. Dopiero praca od minimum 6 godzin na dobę uprawnia do skorzystania z przerwy w wymiarze 15 minut. A jak to jest przy 8 godzinach dobowego wymiaru czasu pracy?

Przerwa w pracy trwającej 8 godzin

Reklama

Kodeks pracy dokładnie ustala, ile minut przerwy od pracy należy się pracownikowi. Zgodnie z art. 134 KP przerwa w czasie pracy trwa 15 minut. Przy standardowej dobowej normie czasu pracy, która wynosi 8 godzin, jest tylko ta jedna przerwa w pracy. Tyle samo należy się przy 6-godzinnym i 7-godzinnym wymiarze czasu pracy.

Przerwy w pracy przy komputerze trwającej 8 godzin

Inna sytuacja jest w przypadku pracy przy komputerze. Tutaj dodatkowe przepisy ustawowe przewidują dodatkowe przerwy po każdej godzinie pracy. Przerwy dla pracownika pracującego przed monitorem ekranowym wynoszą 5 minut. Łącznie taka osoba korzysta z przerwy z art. 134 KP trwającej 15 minut oraz siedmiu 5-minutowych przerw następujących po każdej godzinie pracy przed komputerem. W sumie jest to 50 minut odpoczynku w trakcie dnia pracy. Należy podkreślić, że są to przerwy wliczane w czas pracy, a więc pracownik otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Ile minut przerwy na 12 godzin pracy?

Art. 135 KP przewiduje trzy sytuacje:

praca co najmniej 6 godzin – przerwa 15 minut

praca powyżej 9 godzin – dwie przerwy po 15 minut

praca powyżej 16 godzin – trzy przerwy po 15 minut.

Zgodnie z powyższym 12 godzin pracy daje prawo do skorzystania z dwóch przerw w pracy po 15 minut. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przerwy te powinny być wykorzystywane w trakcie pracy i faktycznie służyć wypoczynkowi. Nie można łączyć ich i później przychodzić do pracy albo wcześniej z niej wychodzić. Nie takie jest ich przeznaczenie.

Dodatkowa przerwa w 8-godzinnej pracy?

Istnieje możliwość ustalenia przez pracodawcę dodatkowej przerwy w czasie dnia pracy, także przy standardowym wymiarze 8 godzin. Taka przerwa może trwać maksymalnie 60 minut i przeznaczona jest na spożywanie posiłku lub załatwianie prywatnych spraw. Jest to jednak przerwa niewliczana do czasu pracy, co powoduje, że pracownik nie otrzyma za ten czas wynagrodzenia za pracę. Kodeks pracy nakazuje wprowadzanie takich przerw układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 141 KP).

Ile minut przerwy na 8 godzin pracy osoby niepełnosprawnej?

Osobom niepełnosprawnym Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyznaje dodatkową 15-minutową przerwę w pracy na gimnastykę i odpoczynek. Nie ma przy tym znaczenia czy niepełnosprawny ma lekki, znaczy czy umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz czy wykonuje pracę przez 7 czy 8 godzin. Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dwóch 15-minutowych przerw w pracy. Jeśli pracuje przed monitorem ekranowym, będzie miał kolejne dodatkowe przerwy po 5 minut po każdej godzinie pracy.