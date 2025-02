Taki będzie odpis na ZFŚS w 2025 roku

Początek roku kalendarzowego to moment, w którym zmienia się wysokość rozmaitych wskaźników i stawek. Wśród nich jest również wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawcy tworzący ZFŚS poznają ją pod koniec lutego roku kalendarzowego. Dlaczego? Bo jak wynika z art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wysokość odpisu podstawowego wynosi co do zasady na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W 2025 roku poznaliśmy ten niezbędny do obliczenia wysokości odpisu wskaźnik już 19 lutego, po opublikowaniu obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2024 r. i w drugim półroczu 2024 r. Wynika z niego, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2024 r. wyniosło 7140,52 zł, a w drugim półroczu 2024 r. wyniosło 7262,39 zł. Oznacza to, że zgodnie z przedstawioną powyżej zasadą, podstawą obliczeń odpisu na ZFŚS jest kwota 7261,39 zł.

Wysokość i terminy odprowadzenia odpisów na ZFŚS w 2025 roku

Wysokości odpisów na ZFŚS w 2025 roku:

odpis podstawowy 37,5% – 2723,40 zł

odpis na ZFŚS podwyższony (prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze) 50% – 3631,20 zł

odpis na młodocianych w pierwszym roku nauki 5% – 363,12 zł;

odpis na młodocianych w drugim roku nauki 6% – 435,74 zł;

odpis na młodocianych w trzecim roku nauki 7% – 508,37 zł.

Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (w 2025 roku to 453,90 zł). Z kolei pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki (w 2025 roku to 453,90 zł), a pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, mogą zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2025 roku to 544,68 zł), pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Warto przypomnieć, że dokonanie odpisu jest obowiązkowe w przypadku pracodawców tworzących ZFŚS i należy dokonać go w dwóch częściach:

- I rata do 31 maja – musi być to kwota stanowiąca co najmniej 75% równowartości dokonanych odpisów.

- II rata do 30 września danego roku – pozostała kwota.