Przed nami majowy długi weekend i wypoczynek

Choć zarówno uczniowie, jak i pracownicy bez wątpienia niecierpliwie czekają na wolne dni, to nie da się ukryć, że długie weekendy bywają też dla wielu osób kłopotliwe. Tak będzie również w czasie zbliżającej się majówki rozpoczynającej się 1 maja, który przypada w czwartek, kiedy to wiele osób będzie miało okazję skorzystać aż z 4 dni wypoczynku. Niestety nie każdy będzie miał taką możliwość, ale też wiele osób świadomie nie zdecyduje się w tym okresie korzystać z urlopu m.in. dlatego, że w tych dniach bez wątpienia trzeba będzie w wielu miejscach zmierzyć się z dużym tłokiem oraz wyższymi cenami. Szczególnie kłopotliwe będzie to dla rodziców najmłodszych uczniów, którzy udając się do pracy będą musieli zapewnić w tym czasie dzieciom odpowiednią opiekę. Bo choć 2 maja nie jest w organizacji roku szkolnego 2024/2025 obowiązującej w placówkach publicznych dniem świątecznym, to jednak po wykorzystaniu tzw. dni dyrektorskich będzie on w większości placówek dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Czy to oznacza, że uczniowie nie będą mieli możliwości przebywania w tym dniu na terenie placówki?

Reklama

Reklama

2 maja szkoły będą pracowały i zaopiekują się uczniami

Należy pamiętać o tym, że przepisy wskazują wprost, że w trakcie dodatkowych dni wolnych od zajęć, które dyrektor szkoły lub placówki ustala po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Co więcej, ma ona również obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach. Dzień 2 maja nie jest bowiem dla nauczycieli ani dniem urlopu, ani innym dniem wolnym od pracy. W placówkach feryjnych bieżącego urlopu wypoczynkowego udziela się nauczycielom jedynie w okresie ferii szkolnych. Oznacza to, że 2 maja jest dla nauczycieli dniem pracy, w którym pozostają w dyspozycji dyrektora placówki. Nie ma więc przeszkód by ten polecił im tego dnia wykonywanie czynności służbowych innych niż prowadzenie zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że rodzice, którzy nie mogą tego dnia skorzystać w wypoczynku i muszą na ogólnych zasadach świadczyć pracę, mogą przyprowadzić dzieci do szkoły, w której będą one miały możliwość uczestniczenia w zorganizowanych na tę okoliczność zajęciach, innych niż „normalne” lekcje.