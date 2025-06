Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej budzi wiele emocji i jest często jest omawiane w ramach dyskusji publicznej. W ostatnich miesiącach dzieje się to właściwie cały czas, choć w różnych momentach odnosi się do różnych grup zawodowych. O czyim wynagrodzeniu rozmawiamy najczęściej? Był taki okres, gdy byli to lekarze i pielęgniarki, obecnie jednak ta tematyka zdecydowanie zeszła na dalszy plan, a emocje budzi ewentualnie sytuacja ratowników medyczny. Jednak niewątpliwie najczęściej w dyskusji pojawiają się informacje dotyczące zarobków nauczycieli. W dalszej kolejności dyskutuje się o wynagrodzeniach pracowników pomocy społecznej, pracownikach samorządowych, a czasami również funkcjonariuszach służb mundurowych. To co łączy te wszystkie grupy zawodowe pobierające wynagrodzenia w sferze budżetowej to fakt, że podwyżki przysługujących im świadczeń nie zależą wyłącznie od ustaleń stron stosunku pracy, ale są regulowane przez przepisy prawa.

Podwyżki dla nauczycieli to czasami nawet 40 proc.

W ostatnim czasie sytuacja nauczycieli uległa poprawie, choć oczywiście należy zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez reprezentujące te grupy zawodowe organizacje związkowe, taki poziom podwyżek, jaki został im zapewniony, jest daleki od zadowalającego. Niemniej, w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z podwyżkami w wysokości 30-proc., a następnie 5-proc. W przypadku nauczycieli początkujących miały miejsce blisko 40 proc. podwyżki na przestrzeni dwóch lat., a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych 36,5 proc. Z kolei wydatki na oświatę wzrosły na przestrzeni dwóch lat o ponad 55 proc., a rządzący pracują obecnie nad podwyższeniem odpraw emerytalnych dla nauczycieli z co najmniej 20-letnim stażem oraz wprowadzenie nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy. Toczą się również prace nad uregulowaniem rozliczania godzin nadliczbowych nauczycieli.

Pracownicy pomocy społecznej i pracownicy samorządowi też zarabiają więcej

A co z pozostałymi grupami zawodowymi? Nie tak dawno również pracownicy pomocy społecznej otrzymali dodatkowy 1000 zł. Nie była to jednak podwyżka, a specjalny dodatek motywacyjny wypłacany w ramach programu przyjętego przez rząd. Podwyżki doczekali się w ostatnim czasie również pracownicy samorządowi. W czerwcu weszły w życie przepisy regulujące podwyżki dla tej grupy zawodowej, a pracownicy otrzymają tez wyrównanie za okres od 1 marca 2025 roku. O ile wzrosną ich wynagrodzenia? Jest to uzależnione od tego, do której kategorii zaszeregowania zalicza się pracownik. Podwyżki wynoszą bowiem od 5 do 16,65 proc. Ta najwyższa procentowo dotyczy grupy pracowników zarabiających najmniej, w przypadku których istniała konieczność wyrównania poziomu płacy do wysokości obowiązującego od 1 stycznia 2025 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę. W grupach o najwyższych kwotach wynagrodzenia, podwyżka co do zasady wyniosła 5 proc. Mowa tu o kategoriach zaszeregowania od XII do XX, w których wynagrodzenie po podwyżkach wynosi od 4940 zł do 6510 zł.

Od 1 lipca 2025 roku wzrosną również kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania. Limit maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru osiągnie poziom 21.043,57 zł (11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej). Te regulacje jeszcze są procedowane.