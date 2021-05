Połowa respondentów stwierdziła, że „jest bardziej produktywna i efektywna, pracując w trybie home office”. W podobnym badaniu sprzed roku odnotowano 59 proc. takich wskazań, co sugeruje, że praca z domu jest coraz większym wyzwaniem.

63 proc. badanych chce powrotu do biura albo zakładu pracy, co zdaniem Leigha Harrisa z KPMG jest spójne z wynikami innych badań, które wskazują na to, że pandemia negatywnie wpłynęła na psychiczną kondycję Kanadyjczyków, spośród których wielu uskarża się na przepracowanie i wypalenie zawodowe. Ponad 80 proc. menedżerów stwierdziło, że potrzebuje „podniesienia swoich kompetencji w zakresie zarządzania zespołem w hybrydowym środowisku pracy”.

Część firm, w tym na przykład Manulife Financial Corp., zobowiązało się do wprowadzenia elastycznych modeli pracy po zakończeniu pandemii. Kanadyjscy pracownicy obawiają się jednak powrotu do biurowców: 57 proc. badanych uważa, że firmy powinny mieć prawo zażądać, by zespoły zostały zaszczepione przed przeniesieniem z pracy zdalnej.

Kanadyjscy pracownicy, na przykład z sektora finansowego czy publicznego, nie wrócili do biur tak szybko jak ich odpowiednicy z USA. Głównym tego powodem jest to, że program szczepień w tym kraju jest realizowany w bardzo powolnym tempie ˗ zaszczepiono mniej niż 4 proc. całej populacji.

Dostawa szczepionek do Kanady nabiera jednak tempa, a premier kraju Justin Trudeau zapewnia, że każdy obywatel będzie miał możliwość zaszczepiania się dwoma dawkami do września.