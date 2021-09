Amazon poinformował też, że od 2012 roku wygenerował w Polsce ponad 12 mld zł inwestycji. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki kapitałowe (infrastruktura, centra logistyki, biura, centra rozwoju technologii, itd.), jak i wydatki operacyjne (nowe miejsca pracy w Polsce). Według szacunków firmy konsultingowej Keystone - na które powołuje się spółka - inwestycje Amazon doprowadziły do wytworzenia 12 mld złotych wartości dodanej w gospodarce.

Przedstawiciele koncernu przekonują, że poczynione inwestycje przyczyniły się do powstania nowych miejsc pracy w łańcuchu dostaw oraz u wielu współpracujących partnerów handlowych.

"Według raportu firmy Keystone, przedsiębiorstwa należące do łańcucha dostaw Amazon (oferujące m.in. usługi budowlane, transportowe, usługi w zakresie nieruchomości oraz różnego rodzaju usługi profesjonalne) w ubiegłym roku przyczyniły się do utworzenia 18 tys. miejsc pracy, a współpracujący sprzedawcy – kolejnych 10 tys. Oznacza to, że Amazon zapewnia pośrednio i bezpośrednio miejsca pracy dla ponad 51 tys. osób na terenie całego kraju" - wyjaśniono.

W komunikacie poinformowano również, że w 2020 r. Amazon umożliwił rozwój 2,5 tys. małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które sprzedają swoje produkty w sklepach Amazon na całym świecie, korzystając także z narzędzi i usług dostępnych w serwisie.

"MŚP niezmiennie odpowiadają za ponad 50 proc. sprzedaży w sklepach internetowych Amazon. Tylko w 2020 r. wartość eksportu polskich firm sprzedających na Amazon wyniosła ponad 2,2 mld złotych. Ponadto, stworzyły one dodatkowo ponad 10 tys. miejsc pracy" - wskazano.

Jak dodano, w zeszłym roku polskie MŚP sprzedały na Amazon ponad 15 milionów produktów. Ponad 500 polskich MŚP oferujących swoje towary na Amazon osiągnęło sprzedaż w wysokości ponad 100 tys. euro, a ponad 50 polskich MŚP sprzedaż w wysokości 1 mln euro po raz pierwszy w 2020 r.

Amazon to amerykańska spółka założona w 1994 roku, która prowadzi największą na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej. Należy do pionierów w sprzedaży przez Internet. Koncern działa w naszym kraju od 2014 r. Obecnie Amazon jest największym w Polsce amerykańskim pracodawcą i trzecim co do wielkości inwestorem z tego kraju.