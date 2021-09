Reklama

"Po sukcesie Allegro Smart! [...] nasi klienci mogą teraz w pełni skorzystać na kolejnym produkcie Allegro, który poprawia doświadczenia zakupowe. Naszym celem w Allegro jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają zakupy w sieci. To dzięki tej strategii zyskaliśmy zaufanie ponad 13 mln aktywnych kupujących. W odpowiedzi na ich potrzeby rok temu uruchomiliśmy pilotaż Allegro Pay, który jedynie zyskiwał na popularności. Potwierdza to zarówno wartość udzielonych pożyczek, jak i niespotykanie wysoki NPS usługi. Postrzegamy Allegro Pay jako jedną z dźwigni naszego przyszłego rozwoju, ponieważ jesteśmy pewni, że zapewnia klientom większą elastyczność i bezpieczeństwo - właśnie do tego dążymy w naszej grupie" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts, cytowany w komunikacie.

Po udanym rocznym programie pilotażowym najnowszy fintech Allegro jest na dobrej drodze do osiągnięcia tegorocznego celu 1 mld zł udzielonych pożyczek. W samym tylko II kwartale Allegro Pay udzieliło ich na kwotę 347 mln zł, prawie podwajając tę wartość względem pierwszych trzech miesięcy roku. Również w II kwartale saldo pożyczek wyniosło 231 mln zł, czyli o 74% więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku, przy oczekiwanych stratach kredytowych na poziomie 2,1%, wskazano również.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

