Reklama

W styczniu pracodawcy opublikowali w sieci 255 tys. nowych ogłoszeń o pracę – wynika z badania Element i Grant Thornton. To o 17% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spowolnienie na rynku pracy postępuje. Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w styczniu 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 255,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 17 proc. rok do roku i najniższa roczna dynamika od 12 miesięcy.

Pocieszający jest jednak fakt, że przed miesiącem (w grudniu 2022 roku) dane zaskoczyły w drugą stronę – dynamika roczna niespodziewanie osiągnęła dodatni wynik, tzn. wzrosła do 5 proc. Może być więc tak, że mamy do czynienia z pewnym zaburzeniem o charakterze statystycznym (np. efektem przesunięć między grudniem a styczniem w tym lub poprzednim roku). Co by było, gdyby wyeliminować to zaburzenie? Łącznie w styczniu 2023 i grudniu 2022 pracodawcy opublikowali 504 tys. ofert, czyli o 8 proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Wydaje się, że właśnie ta wartość najlepiej oddaje aktualny stan polskiego rynku rekrutacji. Aktywność pracodawców spada i trend ten się nieznacznie pogłębia w stosunku do lata i jesieni, jednak aktywność ta jest relatywnie silna, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę ostatniego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Źródło: Grant Thornton