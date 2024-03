Pracę przymusową wykonuje ok. 27,6 mln ludzi - twierdzi MOP, opierając się na danych z 2021 roku, najnowszych, jakimi dysponują eksperci.

MOP szacuje, że liczba pracowników przymusowych wzrosła w ciągu pięciu lat o 10 proc., a ponad połowa znajduje się w regionie Azji-Pacyfiku. Praca niewolna może obejmować niewolnictwo, poddaństwo oraz formy zorganizowanego żebractwa. Jedna ofiara przynosi rocznie przestępcom około 10 tys. dolarów zysku. Dziesięć lat wcześniej było to nieco ponad 8 tys. dolarów.

Ok. 6,3 mln ofiar przymusowej pracy jest zmuszana do pracy w branży usług seksualnych. Grupa ta przynosi organizatorom aż 3/4 zysków - ok. 173 mld dolarów rocznie. Około 80 proc. tej grupy pracowników przymusowych stanowią kobiety, a ponad 25 proc. - dzieci.

