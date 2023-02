Dla większości z nas utrata pracy to ogromny stres i mnóstwo pytań o przyszłość. W jednej chwili stajemy przed wyzwaniem poradzenia sobie w sytuacji, w której nigdy nie chcielibyśmy się znaleźć. Najważniejsze jest wówczas opanowanie emocji i przeanalizowanie wszelkich aspektów, w tym przede wszystkim tych finansowych. Co wówczas, gdy zabraknie nam pieniędzy? Czy jako bezrobotni możemy liczyć na jakiekolwiek wsparcie? Wyjaśniamy!

Wsparcie finansowe po utracie pracy

Tracąc pracę musimy zmierzyć się nie tylko ze sporą ilością nerwów, ale także tym, że w kolejnym miesiącu nie otrzymamy już stałej pensji. W związku z tym trzeba jak najszybciej rozpocząć poszukiwania nowego miejsca pracy. Niestety, trafienie na stanowisko, które spełni nasze oczekiwania nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Dlatego warto zabezpieczyć się też finansowo. Sprawdźmy, o czym dokładnie mowa?

Jak poradzić sobie po utracie pracy?

Jedną z głównych możliwości, jakie mamy po utracie zatrudnienia, jest zarejestrowanie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Tego rodzaju status upoważnia nas do otrzymywania zasiłku, który w podstawowym wymiarze wynosi obecnie 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące oraz 1024,10 zł przez pozostały okres. Kwota ta obowiązuje od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023. Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i mamy tutaj do czynienia z trzema wariantami: podstawowym (staż powyżej 5 lat - 80% zasiłku podstawowego); obniżonym (staż między 5 a 20 lat - 100% zasiłku podstawowego); oraz podwyższonym (staż powyżej 20 lat - 120% zasiłku podstawowego).

Utrata pracy a kwestie finansowe

Jak jednak widzimy, wysokość zasiłku nie jest na tyle duża, abyśmy mogli utrzymać się za nią przez dłuższy okres. W związku z tym nie można tracić czasu i szukać nowej pracy. Nie każdy ma bowiem możliwość sięgnięcia po wsparcie ze strony członków rodziny czy przyjaciół. W czasie trwania wypłaty zasiłku, urząd będzie nam także przedstawiać oferty pracy, które są zgodne z naszym doświadczeniem czy wykształceniem. Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe dla bezrobotnych, które nie jest związane z zasiłkiem z PUP, można wymienić także zasiłek rodzinny dla bezrobotnych wychowujących dziecko, świadczenie rodzicielskie czy zasiłek okresowy dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących.

Wsparcie finansowe po utracie pracy - co warto wiedzieć?

Jeżeli potrzebujemy większej ilości gotówki warto rozważyć pożyczkę online, która jest przyznawana także osobom bezrobotnym. Po tego typu wsparcie można sięgnąć w tej chwili w bardzo prosty i szybki sposób, bez wychodzenia z domu. Można starać się zarówno o pożyczki krótkoterminowe, czyli popularne chwilówki, ale także o pożyczki ratalne. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, ale i możliwości. Pożyczki są co prawda adresowane dla osób bezrobotnych, ale jednym z głównych warunków przy ich udzielaniu jest to, aby wnioskodawca posiadał jakiekolwiek źródło dochodu. Nie musi więc być zatrudniony na stałe, np. na umowę o pracę, ale powinien zarabiać cokolwiek.

Pożyczka dla bezrobotnych - jak i gdzie zaciągnąć?

Najlepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z jak największą liczbą ofert firm pożyczkowych, np. na https://chwilowo.pl/chwilowki-dla-bezrobotnych/, gdzie widzimy od razu, która z nich jest najatrakcyjniejsza. Wniosek można złożyć bezpośrednio na oficjalnej stronie danego podmiotu, podając podstawowe dane osobowe oraz wszelkie niezbędne informacje. Decyzja zapada zazwyczaj w ciągu kilkunastu minut i jeśli jest pozytywna, nie pozostaje nic innego, jak czekać na przelew środków.