Zbadania wynika, że specjaliści od IT nie narzekają obecnie na brak ofert pracy: w maju w stosunku do stycznia o 14 proc. wzrosła liczba ofert kierowanych do seniorów (czyli osób z minimum ośmioletnim doświadczeniem w branży). Rosną też ich oczekiwania płacowe: najbardziej doświadczeni chcieliby zarabiać o 40 proc. więcej niż teraz, czyli 27 tys. netto na fakturze i 15 tys. zł netto na umowie o pracę. Jak zauważa raport z badania, już 39 proc. ankietowanych z tej grupy zaczęło przygodę z programowaniem w szkole podstawowej. To pokolenie dzisiejszych 30-35 latków.

Nieco mniej doświadczeni (5-8 lat) przyznają się, że dostają na rękę 10 tys. zł, a oczekują 12 tys. zł. Osoby pracujące w branży 2-5 lat deklarują, że ich pensja netto wynosi 8 tys. zł, a chcieliby, aby wynosiła prawie 10 tys. zł.

Z badania wynika, że najwyższe zarobki zadeklarowały osoby pracujące w Backendzie oraz Mobile, czyli w najbardziej pożądanych specjalizacjach.

Raport wskazuje, że na rynku intensywnie poszukiwani są w tej chwili doświadczeni pracownicy IT, czyli posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie zdobywane podczas pracy w projektach komercyjnych. Chodzi zarówno o programistów, którzy stanowią największą część tej grupy oraz specjalistów z dziedzin: Zarządzanie projektami, Testing, Analiza Biznesowa, Administracja IT, Support IT.

Według No Fluff Jobs to właśnie do nich skierowane jest obecnie prawie 95 proc. wszystkich ogłoszeń w IT, gdyż firmy poszukują osób, które pomogą im przejść na nowe technologie. Zdaniem autorów raportu, to efekt zwiększonego zapotrzebowania na szybkie wdrożenia projektów i cyfrową transformację w sektorach, które do tej pory działały poza siecią lub które w związku z pandemią musiały przyspieszyć swoje plany rozwojowe. Gorzej wygląda natomiast sytuacja początkujących - tu ofert pracy chwilowo jest mniej i utrzymuje się trend spadkowy.

Według raportu zdecydowana większość, bo aż 70 proc. ankietowanych przez No Fluff Jobs pracowników branży IT bardziej niż zarobki ceni sobie możliwość rozwoju i awansu. Aż 63 proc. ankietowanych pracowników IT awansowało w ciągu ostatnich kilku lat, ale tylko 41 proc. jest z tego faktu zadowolonych. Prawie co drugi ankietowany z ponad 8-letnim doświadczeniem pełni funkcję team leadera lub managera. W kierunku menedżerskim chce rozwijać się 40 proc. badanych i tu motywem jest też podwyżka: 51 proc. sądzi, że na stanowisku kierowniczym zarobi więcej. 60 proc. badanych uważa, że praca specjalisty jest pewniejsza.

Jeśli chodzi o specjalizacje, to 66 proc. ankietowanych pracowników IT w grupie z minimum 2-letnim doświadczeniem pracuje w czterech najbardziej rozpoznawalnych obszarach IT: Backend, Frontend, Fullstack oraz Testing. Największą grupę stanowią pracownicy programujący w technologiach Backendowych (26 proc.) oraz kolejno: Fullstack (18 proc.), Frontend (14 proc.) i Testing (8 proc.). Co ważne ankietowani midzi (średniozaawansowani), seniorzy i eksperci znają średnio 5 języków programowania. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się języki, Java, Javascript, Python, PHP, SQL. Zadaniem przebadanych przez No Fluff Jobs seniorów technologie przyszłości to zdecydowanie JavaScript, Python, Java i React.

Badanie ankietowe przeprowadzono pomiędzy styczniem a majem 2020 r. Wzięło w nim udział ponad 3300 respondentów - programistów, administratorów IT, analityków biznesowych, designerów, testerów oraz osób związanych z takimi dziedzinami, jak zarządzanie projektami i usługami w sieci.

"Najwyższe zarobki zadeklarowały osoby pracujące w Backendzie oraz Mobile, czyli w najbardziej pożądanych specjalizacjach. Co ciekawe, średnie deklarowane zarobki netto w Backendzie wynoszą 11 tys. zł na umowie B2B. To ok. 10% więcej niż we Frontendzie" - czytamy w komunikacie.