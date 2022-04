Narodowy Fundusz Zdrowia od piątku, czyli od 1 kwietnia 2022 r., przestał wypłacać placówkom medycznym dodatek w wysokości 3 proc. wartości świadczeń za to, że utrzymywały gotowość do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie stanu zagrożenie, a potem epidemii.

Pracodawcy RP wskazali, że jest to niezrozumiała decyzja i dlatego zaapelowali do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego "o utrzymanie formuły finansowania dodatku, który gwarantuje środki finansowe na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego dla pacjentów, jak i personelu medycznego".

"Z jednej strony mamy do czynienia z galopującą inflacją, ogromnym wzrostem kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych (związanym nie tylko z pandemią, ale również z ogólnymi kosztami funkcjonowania i ogromną presją płacową), z drugiej strony zarządzający podmiotami leczniczymi, ze względów bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, muszą w dalszym ciągu utrzymać podwyższony rygor sanitarny. Zgodnie z przepisami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dalej obowiązuje stan epidemii i cały czas istnieje ryzyko wybuchu kolejnej fali pandemii" – zaznaczyli w komunikacie prasowym Pracodawcy RP.

Organizacja zaapelowała do szefa resortu zdrowia o utrzymanie formuły finansowania dodatku 3 proc. – np. niewypłacanie go z tzw. funduszu covidowego, a włączenie go w powszechną podwyżkę wycen lub ceny za punkt. W ten sposób można by zwiększyć faktycznie wycenę od kwietnia o 7,5 proc., a nie o 4,5 proc.

Organizacja zwróciła również uwagę na powstałe nierówności w finansowaniu szpitali, w których jedne podmioty, funkcjonujące w tzw. sieci szpitali, mają finansowanie zwiększone o 16 proc. w stosunku do takich samych świadczeń w pozostałych podmiotach szpitalnych funkcjonujących poza siecią.

"Do tego zabiera się podmiotom leczniczym istotne środki finansowe w postaci dodatku 3 proc. Sumarycznie w uproszczeniu okazuje się, że finansowanie zwiększy się tylko o 1,5 proc. Dla przypomnienia – oficjalna inflacja według GUS za rok 2021 to 5,1 proc., w styczniu 2022 r. 9,4 proc., a w lutym 2022 r. GUS podał, że wskaźnik ten wynosi 8,5 proc. Jest to ogromna dysproporcja pomiędzy rzeczywistym wzrostem o 1,5 proc., a inflacją na poziomie 8,5 proc." – podkreślili Pracodawcy RP.

Pracodawcy RP przypomnieli o wyrównaniu finansowania szpitali tak, aby każdy szpital – niezależnie od tego, czy jest w tzw. sieci szpitali – otrzymał taki sam poziom finansowania za te same procedury.

Od 1 kwietnia placówki w sieci szpitali, w których nie doszło do wzrostu wyceny świadczeń w tym roku, w związku m.in. ze wzrostem inflacji, mogą podpisywać aneksy do umów z NFZ uwzględniające uśredniony ich wzrost o 4,5 proc. Jak zaznaczył NFZ, szpitale mają odczuć podwyżkę już w maju 2022 r., kiedy rozliczą się z NFZ za świadczenia wykonane w kwietniu. Pieniądze na zwiększenie finansowania szpitali mają pochodzić ze zmian w zasadach rozliczenia składki zdrowotnej.

Od 1 kwietnia zmieniły się zasady finansowania świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostawiono finansowanie kosztów szczepień przeciwko COVID-19 i rehabilitacji pocovidowej. Leczenie pacjentów z COVID-19 po 31 marca 2022 r. będzie realizowane już tylko w ramach obowiązujących umów z NFZ.