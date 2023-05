Ministerstwo Zdrowia planuje wzrost wyceny świadczeń medycznych, co ma przełożyć się na wzrost wynagrodzeń i finansowania placówek medycznych, wynika z wypowiedzi szefa resortu Adama Niedzielskiego. Łączny roczny koszt planowanych zmian to 14 mld zł.

Reklama

"Zwiększymy pulę punktów do wykonania w ryczałcie oraz wycenę samego punktu. Przełoży się to na wzrost wynagrodzeń i finansowania placówek medycznych. Dalej będziemy zwiększać środki na wycenę interny i chirurgii. Roczny koszt to ok 14 mld zł" - powiedział Niedzielski podczas posiedzenia prezydium trójstronnego zespołu ds. ochrony zdrowia, cytowany na profilu resortu na Twitterze.

Więcej szczegółów w czwartek

Reklama

"Zrekompensujemy wzrost wynagrodzeń minimalnych, ale chcemy, żeby rosły też pozostałe wynagrodzenia. Naszym celem jest pokrycie finansowe inflacji oraz działania w obszarze ryczałtu" - dodał.

Zapowiedział też wzrost finansowania szpitali powiatowych.

"W najbliższych tygodniach będziemy zdecydowanie wspierać podmioty ochrony zdrowia w trudnym czasie rosnących kosztów. Szczególne wsparcie ukierunkowujemy na szpitale powiatowe, które zapewniają pacjentom szybki dostęp do leczenia" - napisał Niedzielski na swoim profilu na Twitterze.

Więcej szczegółów zostanie przedstawionych w czwartek, dodał minister.